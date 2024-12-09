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可怕！電動磨甲器突爆炸 火調員：鋰電池短路引發火災
新竹縣湖口鄉11月底有住家驚傳火災，幸好消防局派員搶救，未釀成更嚴重的意外，火調人員調查發現，研判磨甲器內附鋰電池於充電中發生異常，鋰電池內部短路引發火災並延燒周圍物品。
新竹縣府消防局指出，11月底某日傍晚新竹縣湖口鄉住家驚傳火災，當時屋主正在屋外倒垃圾，發現屋內異狀隨即通報消防局派員搶救，火勢局限於該住家臥室內，未釀成更嚴重的意外。
火調人員調查發現，屋主從當日下午1點時，便對電動磨甲器充電，充電時間長達4小時以上，研判磨甲器內附鋰電池於充電中發生異常，鋰電池內部短路引發火災並延燒周圍物品。
消防局提醒民眾，從網購平台選購電動磨甲器(打磨機/美甲機)，內含鋰電池建議選用符合標檢局檢驗規定的商品。使用前詳閱說明書，依照說明內容使用及充電，充電過程勿使用磨甲機，充電完畢應將充電線拔除。
消防局呼籲美甲工作室從業人員，不同美甲器具的充電器勿隨意混用，以免輸入電壓超過鋰電池的充電電壓，徒增起火風險。
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