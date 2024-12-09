年終歲末聚餐多 台南市北區取締27件酒駕

年終歲末餐敘聚會多，台南市北區11月以來至昨天共取締酒後駕車27件，酒測值超標24件依公共危險罪嫌移送法辦，拒測2件，未達標1件。台南市警五分局長洪宏榮今天說，警方將持續加強酒後駕車取締，執法遏止僥倖的駕駛人違規。

每年12月至次年3月正值補冬時節、國定連假及春節等民俗節慶，民眾歲末餐敘及過節歡聚，時有飲酒助興情形，警方將針對易發生酒駕肇事時段及路段，如KTV及餐飲店等易飲酒場所周遭地區，規劃勤務部署加強攔檢稽查，提高執法強度及頻率，有效防制酒駕事故發生。

為防制酒駕事故，警方於本月7日及8日深入轄內餐飲店等易飲酒場所，提醒民眾切勿酒後上路。因為酒駕行為對用路人生命及安全所造成的損害是無法挽回，天氣逐漸寒冷容易使得駕駛人注意力下降，造成酒駕肇事機率增加，讓自己保持意識清醒，才能避免發生交通事故。

洪宏榮表呼籲民眾如有飲酒需求，喝酒前就儘量不開車出門，並遵守飲酒後以指定駕駛、朋友接送、搭乘計程車或大眾運輸工具等方式，絕對不可酒後駕車，避免荷包損失又造成不必要的傷亡發生。