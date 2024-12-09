桃園機車飆速逾45K吊牌罰1.2萬 轎車違停闖紅燈罰2千4以上

桃園市警局執行防制交通事故加強執法專案，警方在中壢區新生路三段查獲一輛普通重機在限速50公里路段以95公里飆速，另網友PO文檢舉一輛轎車在內壢信義路違停行人穿越道，與騎士對嗆後闖紅燈，警方今天上午表示，騎士超速45公里機車吊扣牌照半年、開罰1.2萬至3.6萬元，另轎車違停行人道及闖紅燈，將開罰至少2400元。

桃園市警局執行防制交通事故加強執法專案至本月15日止，針對酒後駕車、闖紅燈、超速、路口不停讓行人及行人違規5大違規行為集中取締執法，提升行人通行安全，交通大隊表示，上月24日一輛普通重機，在中壢區新生路三段在速限50公里路段，以時速95公里飆速，超速45公里，依道路交通管理處罰條例規定，超速40公里以上，將吊扣牌照半年，並重處1.2萬至3.6萬元罰款，得不償失。