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獨／逃逸移工持刀刺死同鄉 臉書貼打工和甜蜜全家福照

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄美濃傳移工命案，30歲裴姓男子昨晚疑酒後和同鄉的男子起口角，兩人從屋內打到屋外，裴男遭嫌犯持刀捅肚，肚破腸流、連嘴角都留有嘔吐物，傷重死亡；凶嫌為逃逸2年的移工Tran，臉書貼工地打工影片和甜蜜全家福照，警方正追緝中。

據了解，凶嫌Tran（45歲）原本是合法來台工作的越南籍移工，2022年2月逃逸後，落腳在高市美濃一帶，專門在工地打零工，死亡的同鄉裴姓男子同樣來台打工，已逾期居留。

Tran逃逸2年期間，在建築工地打零工，不僅躲過移民署高雄市專勤隊的查緝，今年4月還大膽在臉書上張貼工地打工的影片，向同鄉貼文炫耀；臉書上也貼出甜蜜的全家福合照，未料，卻涉嫌刺死同鄉的裴男，讓裴魂斷異鄉。

旗山警分局昨晚7時許接獲報案指稱，位於美濃區吉洋里一處民宅外，有人倒臥在地，肚子有刀傷流血跡象，嘴巴有嘔吐物，疑似已死亡；警消趕赴現場後發現，男子右下腹部有刀傷，肚破腸流，嘴角還留有嘔吐物，已明顯死亡。

警方調查，死者為30歲的裴姓越南籍失聯移工，疑酒後和同鄉的男子Tran發生口角衝突，住隔壁的一對越南籍夫妻聽到男子激烈的爭吵聲，嚇得不敢出門，通知交情好的通譯到場查看，通譯驚見裴男已倒臥血泊報警。

嫌犯Tran行凶後逃逸無蹤，據了解，由於嫌犯使用越南手機、手機定位不易追查，警方正沿線調閱監視器，與Tran可能逃逸蹤跡，將他緝捕歸案，以釐清殺人動機。

高雄美濃傳移工命案，30歲裴姓男子昨晚疑酒後和同鄉男子Tran起口角，兩人從屋內打到屋外，裴男遭嫌犯持刀捅肚，肚破腸流倒地死亡；圖為凶嫌遊山玩水臉書照。圖／取自臉書
高雄美濃傳移工命案，30歲裴姓男子昨晚疑酒後和同鄉男子Tran起口角，兩人從屋內打到屋外，裴男遭嫌犯持刀捅肚，肚破腸流倒地死亡；圖為凶嫌遊山玩水臉書照。圖／取自臉書
高雄美濃傳移工命案，30歲裴姓男子昨晚疑酒後和同鄉男子Tran起口角，兩人從屋內打到屋外，裴男遭嫌犯持刀捅肚，肚破腸流倒地死亡。記者石秀華／翻攝
高雄美濃傳移工命案，30歲裴姓男子昨晚疑酒後和同鄉男子Tran起口角，兩人從屋內打到屋外，裴男遭嫌犯持刀捅肚，肚破腸流倒地死亡。記者石秀華／翻攝
高雄美濃傳移工命案，30歲裴姓男子昨晚疑酒後和同鄉男子Tran起口角，兩人從屋內打到屋外，裴男遭嫌犯持刀捅肚，肚破腸流倒地死亡。記者石秀華／翻攝
高雄美濃傳移工命案，30歲裴姓男子昨晚疑酒後和同鄉男子Tran起口角，兩人從屋內打到屋外，裴男遭嫌犯持刀捅肚，肚破腸流倒地死亡。記者石秀華／翻攝
高雄美濃傳移工命案，30歲裴姓男子昨晚疑酒後和同鄉男子Tran起口角，兩人從屋內打到屋外，裴男遭嫌犯持刀捅肚，肚破腸流倒地死亡；圖為凶嫌在臉書貼出甜蜜的全家福照。圖／取自臉書
高雄美濃傳移工命案，30歲裴姓男子昨晚疑酒後和同鄉男子Tran起口角，兩人從屋內打到屋外，裴男遭嫌犯持刀捅肚，肚破腸流倒地死亡；圖為凶嫌在臉書貼出甜蜜的全家福照。圖／取自臉書
高雄美濃傳移工命案，30歲裴姓男子昨晚疑酒後和同鄉男子Tran起口角，兩人從屋內打到屋外，裴男遭嫌犯持刀捅肚，肚破腸流倒地死亡；圖為凶嫌於逃逸移工期間在臉書貼出工地打工的畫面。圖／取自臉書
高雄美濃傳移工命案，30歲裴姓男子昨晚疑酒後和同鄉男子Tran起口角，兩人從屋內打到屋外，裴男遭嫌犯持刀捅肚，肚破腸流倒地死亡；圖為凶嫌於逃逸移工期間在臉書貼出工地打工的畫面。圖／取自臉書
高雄美濃傳移工命案，30歲裴姓男子昨晚疑酒後和同鄉男子Tran起口角，兩人從屋內打到屋外，裴男遭嫌犯持刀捅肚，肚破腸流倒地死亡；圖為凶嫌於逃逸移工期間在臉書貼出工地打工的畫面。圖／取自臉書
高雄美濃傳移工命案，30歲裴姓男子昨晚疑酒後和同鄉男子Tran起口角，兩人從屋內打到屋外，裴男遭嫌犯持刀捅肚，肚破腸流倒地死亡；圖為凶嫌於逃逸移工期間在臉書貼出工地打工的畫面。圖／取自臉書

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