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高雄居服員送餐驚見男子太陽穴中彈亡 警排除外力介入

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市張姓女居服員今天上午6時50分許前往林園區71歲李姓老翁住處送早餐，敲門沒人反應，直接進屋後，赫見李翁倒臥廚房，滿臉鮮血已死亡，身旁還有一把槍；警方鑑識發現死者右太陽穴中彈，門窗未遭人破壞，初步排除他殺之嫌。　

警方調查，李姓老翁獨居在林園區中芸二路，今天上午6時50分許，張姓女居服員依慣例到李翁住處送早餐，當時敲門沒人反應，發現門未關，直接開門進屋。

張女在客廳叫李翁沒人回應，走到後面廚房，驚見老翁倒臥在血泊中，滿臉鮮血，身旁則遺留一把槍械，嚇得趕緊報案。

林園警分局警方獲報趕抵現場，鑑識人員發現李翁右太陽穴中彈死亡，子彈卡在頭顱內，現場採證鑑識，發現李翁住處門窗無人破壞也無打鬥痕跡，由於李翁有疾病纏身，初步排除外力介入、他殺之嫌的可能性。

警方已報請檢察官相驗，以釐清確切死因；據了解，李翁並非轄區治安顧慮人口，找到的改造槍中無其他子彈，警方將追查為何李翁可輕易取得槍械的來源，並已通知李翁在中部的家屬南下，釐清案情。

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高市張姓女居服員今天上午6時50分許前往林園區71歲李姓老翁住處送早餐，進屋赫見李翁倒臥廚房，滿臉鮮血已死亡，身旁還有一把槍。（示意圖）本報資料照片
高市張姓女居服員今天上午6時50分許前往林園區71歲李姓老翁住處送早餐，進屋赫見李翁倒臥廚房，滿臉鮮血已死亡，身旁還有一把槍。（示意圖）本報資料照片
高市張姓女居服員今天上午6時50分許前往林園區71歲李姓老翁住處送早餐，進屋赫見李翁倒臥廚房，滿臉鮮血已死亡，身旁還有一把槍；圖為案發現場。記者石秀華／翻攝
高市張姓女居服員今天上午6時50分許前往林園區71歲李姓老翁住處送早餐，進屋赫見李翁倒臥廚房，滿臉鮮血已死亡，身旁還有一把槍；圖為案發現場。記者石秀華／翻攝

居服員 廚房

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