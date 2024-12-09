台南市119報案電話 無效電話高達7萬多通
119報案電話是提供民眾緊急求助，無故撥打119不僅違法，還會影響真正急難案件的救援。 台南市消防局救災救護指揮中心今天統計，今年1至11月報案電話中，無效電話高達7萬230通。消防局長李明峯提醒大家珍惜消防資源，如非遇緊急狀況，不要無故撥打119以免觸法。
今年曾有國小學童利用學校電話打到119後，就不講話，小朋友嬉鬧，造成勤務中心人員困擾，因來電顯示是學校電話，請校方設法向學童多宣導。
台南市消防局救災救護指揮中心說，經統計分析今年1至11月報案電話中，無效電話高達7萬230通。其中無聲掛斷電話即多達4萬7716通，其餘如查詢服務、撥號錯誤、酒醉異常、惡意騷擾、兒童嬉鬧等合計亦約2萬多通。
李明峯呼籲民眾珍惜119報案，如果無故撥打119報案或謊報火警、災害、人命救助、緊急救護等情事者，依據消防法第36條規定，可處1萬元以上5萬元以下罰鍰，切勿以身試法。
消防局也提醒，民眾打119報案，應謹記「人、事、時、地、物」等重點，告訴119人員「發生何事？需要消防車或救護車」、案件地址附近明顯標的物、有無人員受困等，並提供報案者身分、姓名、連絡電話，以利消防局了解現場情況並盡速派員前往。
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