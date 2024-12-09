林口凌晨5車9人大混戰 2人遭砍傷警逮8人衝突原因曝

新北市林口區今天凌晨發生街頭鬥毆案，28歲古男與20歲趙男因爭風吃醋相約談判，雙方5車9人到場口角後互毆並開車衝撞，接著又大打出手導致2人遭摺疊刀刺傷送醫。林口警方展開追緝，目前已逮捕古男等8人，目前正追緝在逃的趙男到案。

據了解，20歲的趙男與陳姓前女友分手後仍不斷進行騷擾，導致陳女現任男友古男（28歲），趙、古2人為此隔空互嗆，相約今天凌晨12時許在新北市林口區八德路談判。

甲方趙男3人開了2輛車到場，乙方古男6人則開了3輛車到場，不料雙方才剛談不久就發生口角進而互毆，趙男欲離開現場時遭古男開車衝撞導致車輛受損，趙男一方不甘示弱下車還擊，雙方掏出棍棒、摺疊刀互毆，並朝趙、古2男車輛猛砸，造成趙男友人王男、許男遭刺傷，眾人隨後各自搭車離去。