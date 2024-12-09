快訊

遭周玉蔻誹謗「滾床單」…張淑娟開畫展傳達善良 洪秀柱致敬打氣

破大谷紀錄！大都會15年7.65億美元 無延遲支付搶下索托

「娛百」傳12月底停播 八大駁斥：下周還要錄影

聽新聞
0:00 / 0:00

林口凌晨5車9人大混戰 2人遭砍傷警逮8人衝突原因曝

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市林口區今天凌晨發生街頭鬥毆案，28歲古男與20歲趙男因爭風吃醋相約談判，雙方5車9人到場口角後互毆並開車衝撞，接著又大打出手導致2人遭摺疊刀刺傷送醫。林口警方展開追緝，目前已逮捕古男等8人，目前正追緝在逃的趙男到案。

據了解，20歲的趙男與陳姓前女友分手後仍不斷進行騷擾，導致陳女現任男友古男（28歲），趙、古2人為此隔空互嗆，相約今天凌晨12時許在新北市林口區八德路談判。

甲方趙男3人開了2輛車到場，乙方古男6人則開了3輛車到場，不料雙方才剛談不久就發生口角進而互毆，趙男欲離開現場時遭古男開車衝撞導致車輛受損，趙男一方不甘示弱下車還擊，雙方掏出棍棒、摺疊刀互毆，並朝趙、古2男車輛猛砸，造成趙男友人王男、許男遭刺傷，眾人隨後各自搭車離去。

林口警方獲報趕抵，現場僅留趙男白色賓士車及古男黑色VOLVO車，警方調閱監視器以車追人將在醫院治療的甲方王、許2男逮捕，另外在林口區文化二路一間豆漿店逮捕乙方古男等6人，詢後依妨害秩序、毀損、傷害等罪嫌送辦，並持續追緝在逃的趙男到案說明。

警方起獲犯案的棍棒及摺疊刀。記者黃子騰／翻攝
警方起獲犯案的棍棒及摺疊刀。記者黃子騰／翻攝
趙男及古男雙方在林口街頭互毆。記者黃子騰／翻攝
趙男及古男雙方在林口街頭互毆。記者黃子騰／翻攝
警方逮捕雙方8名涉嫌滋事嫌犯，並持續追捕在逃共犯。記者黃子騰／翻攝
警方逮捕雙方8名涉嫌滋事嫌犯，並持續追捕在逃共犯。記者黃子騰／翻攝

林口 男友

延伸閱讀

通勤族留意！936A、937A及966A公車試辦不停靠「高公局站」

影／新北林口空地樹林工寮起火 消防隊出動人車搶救

八斗子夜市雞排攤員工遭人持刀砍傷 嫌犯逃亡 警緝凶中

「林口亞昕福朋喜來登酒店」推精緻年菜與年節禮盒！早鳥9折優惠快把握

相關新聞

女「電波拉皮」打麻醉意識不清亡 醫美診所哀悼：配合後續調查

一名女子日前下午在北市某診所進行電波拉皮療程，打完麻藥後，突然意識不清、血氧不足，經送醫後仍宣告不治，北市衛生局今將前往...

高雄傳移工命案 他酒後遭同鄉刺到肚破腸流死亡、嫌逃逸

高雄美濃傳移工命案，30歲裴姓男子昨晚疑酒後和同鄉男子起口角，兩人從屋內打到屋外，裴男遭嫌犯持刀捅肚，肚破腸流倒臥在地，...

獨／逃逸移工持刀刺死同鄉 臉書貼打工和甜蜜全家福照

高雄美濃傳移工命案，30歲裴姓男子昨晚疑酒後和同鄉的男子起口角，兩人從屋內打到屋外，裴男遭嫌犯持刀捅肚，肚破腸流、連嘴角...

高雄居服員送餐驚見男子太陽穴中彈亡 警排除外力介入

高市張姓女居服員今天上午6時50分許前往林園區71歲李姓老翁住處送早餐，敲門沒人反應，直接進屋後，赫見李翁倒臥廚房，滿臉...

台南市119報案電話 無效電話高達7萬多通

119報案電話是提供民眾緊急求助，無故撥打119不僅違法，還會影響真正急難案件的救援。 台南市消防局救災救護指揮中心今天...

大貨車行駛國道外側車道爆胎失控 自撞內側護欄駕駛受傷

一輛大貨車今天行駛國道三號台中龍井段南下外側車道時，左前車輪爆胎失控，車自撞內側護欄，駕駛受傷，詳細肇事原因由國道警方調...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。