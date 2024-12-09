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影／警車撞倒科博館路燈？ 真正釀禍是遊覽車 但一狀況引誤會

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市有網友近日在網路平台threads分享，一輛警車疑在科博館附近，撞倒路燈。第二警分局今澄清，肇事的是一輛遊覽車，該車在駛出停車場時，不慎撞倒路燈，警方獲報到場後，以警車阻擋在路燈前，避免再發生其他危害，不是警車撞倒路燈。

第二警分局在7日下午1時許獲報，北區西屯路一段科博館停車場出入口有車禍發生，員警到場發現，一輛遊覽車從科博館停車場駛出時，右側車身不慎碰撞路燈，因路燈有隨時倒塌可能，為避免傷及路過遊客，警員拉起封鎖線，將巡邏車停放於路燈前示警，在現場指揮交通，引導人車閃避。

警方另外同步通報市府建設局路燈科處置，相關人員在當日下午4時許到場，將倒塌路燈拆除完畢，恢復現場道路通行。

該部營遊覽車柯姓駕駛（31歲）經實施呼氣酒測，無酒精反應，詳細肇事原因須待進一步蒐證後，交由鑑定單位或法院研判釐清。

第二警分局長周俊銘呼籲，駕駛人駕駛車輛應隨時保持警覺，注意周遭狀況，另提醒網友，人手一機的數位時代，所有生活大小事，都可以藉由照片或影片來分享，但網路留言仍須為自己言論負責，實應謹慎為之，對於不知前因後果的影像內容不宜妄下定論，還是要「三思而後寫」才不會傷人傷己。

台中市一輛遊覽車在7日撞倒科博館路燈。記者陳宏睿／翻攝
台中市一輛遊覽車在7日撞倒科博館路燈。記者陳宏睿／翻攝
台中市一輛遊覽車撞倒科博館的路燈，警車在場示警時，被網友誤傳撞倒路燈。圖／摘自threads
台中市一輛遊覽車撞倒科博館的路燈，警車在場示警時，被網友誤傳撞倒路燈。圖／摘自threads

停車場 警車 遊覽車

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