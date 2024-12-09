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女「電波拉皮」打麻醉意識不清亡 醫美診所哀悼：配合後續調查

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導

一名女子日前下午在北市某診所進行電波拉皮療程，打完麻藥後，突然意識不清、血氧不足，經送醫後仍宣告不治，北市衛生局今將前往診所釐清醫療過程。診所今早也在門外貼出聲明，對該事件表達哀悼與不捨，但強調事發當下，已啟動緊急應變機制通知119，接下來也會全力配合司法調查。

診所強調，一向秉持醫療專業，嚴格遵守相關法律規範及醫療常規操作，但醫療過程中，仍發生了不可預期的風險，當下立即啟動緊急應變機制，通知119 並將患者送往醫院搶救。

診所表示，針對本次事件將全力配合司法機關的調查，提供相關必要資料，願以最大誠意協助家屬，並向家屬致上最悲慟的哀悼，會陪伴家屬處理後續相關事宜，也請社會大眾與媒體尊重個人隱私，避免臆測或不實報導，以免對當事人及其家屬造成傷害。

一名女子日前下午在北市某診所進行電波拉皮療程，打完麻藥後，突然意識不清、血氧不足，經送醫後仍宣告不治，診所今發聲明哀悼，調事發當下，已啟動緊急應變機制通知119，接下來也會全力配合司法調查。記者洪子凱／翻攝
一名女子日前下午在北市某診所進行電波拉皮療程，打完麻藥後，突然意識不清、血氧不足，經送醫後仍宣告不治，診所今發聲明哀悼，調事發當下，已啟動緊急應變機制通知119，接下來也會全力配合司法調查。記者洪子凱／翻攝

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