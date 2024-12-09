女「電波拉皮」打麻醉意識不清亡 醫美診所哀悼：配合後續調查

一名女子日前下午在北市某診所進行電波拉皮療程，打完麻藥後，突然意識不清、血氧不足，經送醫後仍宣告不治，北市衛生局今將前往診所釐清醫療過程。診所今早也在門外貼出聲明，對該事件表達哀悼與不捨，但強調事發當下，已啟動緊急應變機制通知119，接下來也會全力配合司法調查。

診所強調，一向秉持醫療專業，嚴格遵守相關法律規範及醫療常規操作，但醫療過程中，仍發生了不可預期的風險，當下立即啟動緊急應變機制，通知119 並將患者送往醫院搶救。