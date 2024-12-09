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北市婦回苑裡老家拜訪親戚 騎機車與轎車碰撞傷重不治
台北市一名60歲婦人經常利用周末假日返回苗栗縣苑裡鎮老家走親戚，昨天中午4點多她騎機車出門，準備去親戚家串門子，未料在住家附近一處農路的無號誌路口與1輛轎車發生碰撞，婦人因頭部受重創送醫後仍不治，全案警方今天報請檢方相驗釐清確切死因。
通霄分局社苓派出所8日下午4點接獲報案有交通事故，員警到場處理發現是一名60歲張姓婦人騎乘普通重型機車，沿田中十四路西往東方向行駛，與另一名30歲呂姓男子駕駛的白色轎車，沿社柑三路北往南方向行駛，雙方於交叉路口發生碰撞。
張婦雖有戴安全帽，但頭部受創嚴重，經送醫急救後仍宣告不治，經酒測轎車駕駛無酒精反應；家屬聞訊連夜南下認屍時指出，死者平日在北市生活，常利用周末假日返回苑裡老家看看並到親戚家串門子，希望警方能釐清事故原因及責任。
警方表示，呂男也是當地人，當時開車準備返家，酒測值零。因該事故地點為無號誌路口，研判肇事主因為雙方未禮讓釀禍，呼籲民眾駕駛車輛行經路口時，務必減速慢行，並應遵守路權順序禮讓通行，以維護自身及他人交通安全。
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