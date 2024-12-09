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台中9輛四方電巴暗夜起火燒剩骨架 火調出爐：電池過度放電

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台中9輛四方電巴暗夜起火燒空殼 火調出爐：過度放電

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市北屯區公車停車場停放9輛遭扣押的「四方電巴」的電動巴士，今年10月21日凌晨起火燃燒，其中8輛全毀只剩骨架，1輛半毀，台中市消防局近日出爐火調報告，調查發現起火原因是鋰電池過度放電釀禍。

該起火警發生在今年10月21日凌晨2時許，當時消防局派遣第八大隊、轄區東山分隊等共計10個單位，出動各式消防車21輛、消防人員46名，現場是9輛四方電巴的電動車起火，其中8輛全毀、1輛半毀，經調閱監視器未發現可疑人士。

台中市消防局近日出爐火調報告，確認起火原因是鋰電池過度放電釀禍，因公車裝載的鋰電池燒到內容物破殼突出。

消防局提醒，為防範電動車輛火災發生，民眾應注意購買時需檢視是否有檢驗合格標章或相關證明文件，並依說明書指引使用，勿任意改裝車輛；另外，充電樁等設備，應符合國家標準要求、依相關規定承裝，定期維護檢查設備，勿使用轉接插座、插頭連接充電，以免電流負載過大引起火災，過程有異常要立即移除電源，停止充電。

台中市四方電巴的9輛電動巴士在今年10月間起火，火調報告出爐是鋰電池過度放電釀禍。記者陳宏睿／翻攝
台中市四方電巴的9輛電動巴士在今年10月間起火，火調報告出爐是鋰電池過度放電釀禍。記者陳宏睿／翻攝
台中市四方電巴的9輛電動巴士在今年10月間起火，火調報告出爐是鋰電池過度放電釀禍。記者陳宏睿／翻攝
台中市四方電巴的9輛電動巴士在今年10月間起火，火調報告出爐是鋰電池過度放電釀禍。記者陳宏睿／翻攝
台中市四方電巴的9輛電動巴士在今年10月間起火，火調報告出爐是鋰電池過度放電釀禍。圖／消防局提供
台中市四方電巴的9輛電動巴士在今年10月間起火，火調報告出爐是鋰電池過度放電釀禍。圖／消防局提供
台中市四方電巴的9輛電動巴士在今年10月間起火，火調報告出爐是鋰電池過度放電釀禍。記者陳宏睿／翻攝
台中市四方電巴的9輛電動巴士在今年10月間起火，火調報告出爐是鋰電池過度放電釀禍。記者陳宏睿／翻攝

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