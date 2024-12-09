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八旬婦人外出迷路 還好有健保卡警查出身分協助返家

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市85歲徐姓老太太 因頭暈不適，昨晚獨自徒步到醫院急診後要回家 ，一時迷失方向，不知道如何返家，只能在民生路邊徘徊，熱心民眾發現報警協助，還好她身上帶著健保卡，警員循線查明身分後載她安全回家。

台南市警二分局民權派出所警員郭均棠、羅聖鈞，昨晚間8點多巡邏時，接獲民眾報案稱有迷途婦人在民生路某醫院附近徘徊，需要警方協助，2人獲報後趕赴現場上前關心，老婦人對於員警的詢問僅能記起姓名，卻無法想起回家的路怎麼走。

據了解，85歲徐姓婦人家住在民生路醫院附近約250公尺不遠處，晚間近8點多因頭暈不適，獨自徒步前往民生路醫院急診就醫，離院時因忘記住家方向及地址，加上頭暈尚有些不適，且年紀老邁，一時迷失了方向，不知道如何返家，只好坐於路邊休息。

警員詢問老婦人時均一問三不知，還好在婦人身上發現攜有健保卡，經查明身分並確認婦人住處並在不遠，警方以巡邏車搭載徐婦返回住家休息，婦人非常感謝警方的協助，頻頻點頭表示感謝。

台南市警二分局民權派出所警員郭均棠（左），查明徐姓老太太（右）身分及住處，以巡邏車搭載返回住家休息。記者黃宣翰／翻攝
台南市警二分局民權派出所警員郭均棠（左），查明徐姓老太太（右）身分及住處，以巡邏車搭載返回住家休息。記者黃宣翰／翻攝
台南市警二分局民權派出所警員郭均棠（左）、羅聖鈞（右）熱心協助迷路婦人平安返家。記者黃宣翰／翻攝
台南市警二分局民權派出所警員郭均棠（左）、羅聖鈞（右）熱心協助迷路婦人平安返家。記者黃宣翰／翻攝

健保卡 台南 老婦

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