男子深夜人車衝入台南山區50米深邊坡逃死劫 原因曝

台南市六甲山區昨晚發生人車墜入50公尺深邊坡事故，駕駛奇蹟僅輕微擦傷，初步調查，當事人事前繫上安全帶，意外成了保命符，連消防隊員都不敢置信說真的是「天公仔」°

事故地點在偏僻的六甲區王爺里東高蚋產業道路上，路寬不到3米，地形險惡，四周為懸崖峭壁。

警消初步調查，家住嘉義年約50歲黃姓男子，昨晚開著BMW轎車經南市市道174線轉入六甲王爺里東高蚋產業道路上，昨晚8點58分許，黃疑路況不熟道路狹小加上夜間視線差，人車竟然衝出邊坡，墜入約50公尺深邊坡。

台南市消防局獲報緊急調派六甲、第二大隊、麻豆、大橋特搜分隊共6車16人趕往，晚上9點16分趕抵，不過現場山區產業道路不及3米且地形崎嶇不利救護，一番波折後，晚上來9點56分接觸到黃男，10點13分成功脫困，10點22分送往柳營奇美醫院急救。

參與救護的消防人員說，東高蚋產業道路幾乎是在丘陵稜線，且地勢險惡，晚上更是險象環生，因當地手機訊號差，不排除黃因導航偏差誤闖肇事。