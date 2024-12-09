男子深夜人車衝入台南山區50米深邊坡逃死劫 原因曝

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

台南市六甲山區昨晚發生人車墜入50公尺深邊坡事故，駕駛奇蹟僅輕微擦傷，初步調查，當事人事前繫上安全帶，意外成了保命符，連消防隊員都不敢置信說真的是「天公仔」°

事故地點在偏僻的六甲區王爺里東高蚋產業道路上，路寬不到3米，地形險惡，四周為懸崖峭壁。

警消初步調查，家住嘉義年約50歲黃姓男子，昨晚開著BMW轎車經南市市道174線轉入六甲王爺里東高蚋產業道路上，昨晚8點58分許，黃疑路況不熟道路狹小加上夜間視線差，人車竟然衝出邊坡，墜入約50公尺深邊坡。

台南市消防局獲報緊急調派六甲、第二大隊、麻豆、大橋特搜分隊共6車16人趕往，晚上9點16分趕抵，不過現場山區產業道路不及3米且地形崎嶇不利救護，一番波折後，晚上來9點56分接觸到黃男，10點13分成功脫困，10點22分送往柳營奇美醫院急救。

參與救護的消防人員說，東高蚋產業道路幾乎是在丘陵稜線，且地勢險惡，晚上更是險象環生，因當地手機訊號差，不排除黃因導航偏差誤闖肇事。

「真的是天公仔！太幸運了。」消防隊員也說，趕往途中掌握相關資訊研判駕駛恐凶多吉少，現場接觸到黃時，發現有事前繫上安全帶，防止身體衝出車外意外成保命符，黃意識清楚，僅嘴角有擦傷留有血漬，仍須留院觀察脊椎是否受損，真的是命大。

台南六甲偏遠山區深夜發生轎車墜入50公尺深山谷，駕駛事前繫上安全帶幸運僅有輕微擦撞傷。記者謝進盛／翻攝
台南六甲偏遠山區深夜發生轎車墜入50公尺深山谷，駕駛事前繫上安全帶幸運僅有輕微擦撞傷。記者謝進盛／翻攝
台南六甲偏遠山區深夜發生轎車墜入50公尺深山谷，駕駛事前繫上安全帶幸運僅有輕微擦撞傷。記者謝進盛／翻攝
台南六甲偏遠山區深夜發生轎車墜入50公尺深山谷，駕駛事前繫上安全帶幸運僅有輕微擦撞傷。記者謝進盛／翻攝
台南六甲偏遠山區深夜發生轎車墜入50公尺深山谷，駕駛事前繫上安全帶幸運僅有輕微擦撞傷。記者謝進盛／翻攝
台南六甲偏遠山區深夜發生轎車墜入50公尺深山谷，駕駛事前繫上安全帶幸運僅有輕微擦撞傷。記者謝進盛／翻攝

台南 消防隊

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