台南安平深夜民宅失火 屋主一家4人及時逃生

台南市安平區效忠街8日深夜近10點30分發生民宅失火，消防人員獲報到場滅火，因起火戶位於狹小巷弄內，消防車難以進入，消防人員將消防車停在古堡街上接再水線進入滅火，陳姓屋主一家4人及時逃出，燒毀2樓客廳雜物。

「安平效忠街民宅失火！」台南市消防局救災救護指揮中心8日晚間10點26分接獲民眾報案，位於安平區效忠街內2層、3樓加蓋民宅失火，中心出動14車、27人前往搶救。消防人員到場看到2樓冒出火煙，但因起火戶位於狹小巷弄內，消防車難以進入，消防人員將消防車停在古堡街上接再水線進入滅火。