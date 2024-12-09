台南安平深夜民宅失火 屋主一家4人及時逃生

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市安平區效忠街8日深夜近10點30分發生民宅失火，消防人員獲報到場滅火，因起火戶位於狹小巷弄內，消防車難以進入，消防人員將消防車停在古堡街上接再水線進入滅火，陳姓屋主一家4人及時逃出，燒毀2樓客廳雜物。

「安平效忠街民宅失火！」台南市消防局救災救護指揮中心8日晚間10點26分接獲民眾報案，位於安平區效忠街內2層、3樓加蓋民宅失火，中心出動14車、27人前往搶救。消防人員到場看到2樓冒出火煙，但因起火戶位於狹小巷弄內，消防車難以進入，消防人員將消防車停在古堡街上接再水線進入滅火。

火勢約於10多分鐘後撲滅，燒燬2樓客廳雜物，燃燒面積約4平方公尺，該住戶共4人自行逃生避難。至於起火真正原因待火災調查科人員進一步鑑定查明。

台南市安平區效忠街昨天深夜近10點30分發生民宅失火，2樓冒出火光。消防人員拉水線進入滅火，陳姓屋主一家4人及時逃出，燒毀2樓客廳雜物。圖／民眾提供
台南市安平區效忠街昨天深夜近10點30分發生民宅失火，2樓冒出火光。消防人員拉水線進入滅火，陳姓屋主一家4人及時逃出，燒毀2樓客廳雜物。圖／民眾提供
台南市安平區效忠街昨天深夜發生民宅失火，燒毀2樓客廳雜物。圖／民眾提供
台南市安平區效忠街昨天深夜發生民宅失火，燒毀2樓客廳雜物。圖／民眾提供

住戶 台南 消防人員

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