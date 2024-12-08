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詐團謀財害命！北市母女輕生陳屍住家 投資遭詐騙1200萬
台北市一名婦人及其女兒今下午被發現陳屍住處，遺書透露投資遭詐騙而走上絕路。據調查，婦人曾報案指投資被騙1200萬元，警方研判她與女兒因而輕生，持續追查該詐騙集團。
據調查，這名55歲婦人與29歲女兒、26歲兒子，同住北市內湖區內湖路一棟公寓；今下午1時半，兒子返家發現臥房上鎖，開門見母親及姊姊倒臥已無生命跡象，趕緊報案。
消防隊趕抵，檢查兩人明顯死亡未送醫；警方封鎖現場，現場留有遺書，內容透露投資遭詐騙。警方查出，婦人曾報案指投資卻拿不回錢，被騙1200萬元。
警方現場勘查，門窗緊閉，沒有打鬥或入侵跡象，排除外力介入，報士林地檢署檢察官相驗確認死因。
據警政署「打詐儀表板」資料，今年10月受理詐騙案1萬8150件、財損120億7961.4萬元，上月上升為1萬8204件、財損126億7594.7萬元，顯示詐騙猖獗，件數及財損持續攀升。
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