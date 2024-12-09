聽新聞
0:00 / 0:00

北市內湖雙屍 母女遭詐騙輕生

聯合報／ 記者李奕昕／台北報導

台北市一名五十五歲婦人及廿九歲女兒昨被發現陳屍住處，遺書透露投資遭詐騙，不堪經濟壓力走上絕路。據調查，婦人本月初曾赴派出所報案指投資被騙一二○○萬元，警方研判她與女兒因而輕生，痛批詐團「謀財害命」。

根據警政署「打詐儀錶板」資料，今年十月受理詐騙案一萬八一五○件、財損一二○億七九六一萬元，上月上升為一萬八二○四件、財損一二六億七五九四萬元。民眾受詐騙和財損仍持續上升。

據調查，這名婦人在便當店工作，與任職會計的女兒、廿六歲兒子，同住北市內湖區內湖路一棟公寓；昨下午一時半，兒子返家發現母親倒臥臥室地板，姊姊倒在床鋪，均無生命跡象。消防隊趕抵確定兩人明顯死亡未送醫，警方封鎖現場，分別在臥房及手機發現遺書。

婦人遺書透露投資遭詐騙，還以住家抵押貸款一七○萬元，對不起兒子，希望兒子好好照顧自己；女兒遺書透露貸款金額龐大，只能交由弟弟處理。

警方查出，婦人本月初赴西湖派出所報案，指六、七月間瀏覽臉書投資廣告，加入LINE投資群組，依指示面交及匯款共一二○○萬元，事後無法取回本金及獲利發覺受騙；警方追查該詐團假冒投資理財網紅「柴鼠兄弟」名義招攬投資行騙。

據了解，婦人兒子昨上午六時許出門上班未發現異狀，下午一時許返家已來不及挽回悲劇；兒子幾天前聽聞母親及姊姊交談，提及投資失利，但不清楚細節。

警方勘查後排除外力介入，研判婦人被詐騙，女兒可能與母親共同投資或協助母親借貸，不堪經濟壓力。士林地檢署今相驗確認死因。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

詐騙

延伸閱讀

元大金建構共融職場 再獲北市職場性平認證金質獎

北市內湖驚傳命案！母女雙雙陳屍住處 警初判無外力介入

擔任詐團轉帳車手謊稱幣商 嘉檢起訴3人

女做醫美亡 北市衛生局：可申請醫療爭議調解

相關新聞

詐團謀財害命！北市母女輕生陳屍住家 投資遭詐騙1200萬

台北市一名婦人及其女兒今下午被發現陳屍住處，遺書透露投資遭詐騙而走上絕路。據調查，婦人曾報案指投資被騙1200萬元，警方...

深夜人車衝落台南山區50米深邊坡 男子逃死劫原因曝

台南市六甲山區昨晚發生人車墜入50公尺深邊坡事故，駕駛奇蹟僅輕微擦傷，初步調查，當事人事前繫上安全帶，意外成了保命符，連...

三峽台七乙車禍 67歲翁遭休旅車擦撞…四肢骨折、頭部撕裂傷陷昏迷

新北市三峽區台七乙線今晚近6點半，發生休旅車撞傷路人的交通事故，造成陳姓老翁四肢骨折、頭部撕裂傷陷入昏迷，已送往三峽恩主...

台中宮廟遶境…他嘲笑乩童不專業爆發口角 還涉打傷人送辦

台中市太平區昨天晚上發生宮廟遶境衝突，高姓男子因嘲笑另外一名陳姓乩童，雙方產生口角，高姓男子涉嫌夥同另外3人將陳姓乩童和...

近5年療程都是她操刀！女做醫美麻醉後喪命 女醫師僅有經歷「未揭露學歷」

邱姓女子昨在台北市某醫美診所做電波拉皮等療程，麻醉後血氧濃度不足送醫不治，檢警今午相驗後冰存遺體擇日解剖，為邱女治療的吳...

油輪擱淺台中港 14人獲救 1失蹤

巴拿馬籍油輪「液態寶石」（LIQUID GEN）前晚主機異常加上海象惡劣，擱淺台中港南防沙堤海岸，船艙進水傾斜；搜救人員...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。