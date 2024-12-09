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油輪擱淺台中港 14人獲救 1失蹤

聯合報／ 記者游振昇／台中報導

巴拿馬籍油輪「液態寶石」前晚擱淺台中港海岸，船艙進水傾斜，搜救人員救出十四人，另一名大陸籍船員跳海失蹤，仍在搜救中。圖／台中港務分公司提供
巴拿馬籍油輪「液態寶石」前晚擱淺台中港海岸，船艙進水傾斜，搜救人員救出十四人，另一名大陸籍船員跳海失蹤，仍在搜救中。圖／台中港務分公司提供

巴拿馬籍油輪「液態寶石」（LIQUID GEN）前晚主機異常加上海象惡劣，擱淺台中港南防沙堤海岸，船艙進水傾斜；搜救人員協調大型吊車救回十四人，但過程中三名船員跳海，其中一名大陸籍船員失蹤，持續搜救中。

海巡署表示，第四巡防區指揮部前晚十一時發現「液態寶石」在台中港西方零點五浬，以航速二節向岸際不正常航行，與台中船舶交通服務中心確認油輪故障擱淺。

海巡艇趕抵現場時陣風已達十級，水深不夠，不利海上救援，空中吊掛也無法執行；昨天凌晨，救援小組評估油輪距岸際道路僅卅公尺，決定協調港區大型吊車從岸際吊掛救援；經海巡、警、消合力，成功將十四名船員救出。過程中有三名船員跳海，其中一名大陸籍船員未獲救，相關單位持續搜尋。

台中港務分公司表示，這艘巴拿馬籍油輪船長九十九點八公尺、總重四二四○噸，船上共十五人，十一名印尼籍、一名台灣人、三名大陸籍。

油輪當時空載無貨，船艙進水，傾斜十五度，發電機正常運作；油輸位在消波塊旁，雖無立即危險，但海浪會將船身與消波塊碰撞，可能造成破洞、斷裂而漏油，已設攔油索、吸油棉，海象可行再派潛水員查看船體水下狀況；同步派遣重車在岸邊吊掛，如評估海氣象不佳，改由陸上岸邊抽油，防止油輪漏油。

巴拿馬 海巡署 漏油

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