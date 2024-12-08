影／六旬男溪頭爬鳳凰山心肌梗塞 消防馳援將人送醫

不少長輩喜歡到溪頭健行，一名六旬男子今爬山爬到一半突然胸部疼痛、冒冷汗、想吐，且四肢無力無法移動，消防群呼義消馳援，到場發現疑心肌梗塞，將其搬運下撤，送醫後無礙。衛生局提醒，天氣寒冷易誘發心因性疾病，務必留心防範。

南投縣消防局指出，今上午10時許接獲一名陳姓山友報案，指稱年約60歲的他與朋友結伴爬山，但爬到溪頭鳳凰山登山步道上第二土地公廟處，突然覺得胸部疼痛、冒冷汗、嘔吐，因四肢無力無法移動，盼派人救援協助搬運。

消防局立刻通知鹿谷分隊，該分隊獲報立即調遣人車，並群呼義消，同時整備SKED相關搬運裝備後馳援，救難人員在中午12時左右抵達車行終點後，改以步行挺進，後續於12時35分接觸到陳姓山友，所幸他意識仍清楚。

搜救人員表示，現場對該名山友量測血壓、血氧、做12導程心電圖及評估其呼吸、意識狀況後，判定生命徵象穩定，不過心電圖顯示有心肌梗塞的現象，於現場先行適當處置後，利用長背板及SKED固定，合力將其搬運下撤，送醫後無礙。

由於，近期天氣明顯變冷，南投縣衛生局表示，心臟疾病及腦血管疾病為國人十大死因之一，天氣寒冷容易誘發腦中風及心肌梗塞，提醒民眾注意保暖，尤其是長者、三高及心血管疾病患者，避免因低溫或溫差過大造成血壓突然升高。

此外，習慣早起運動的民眾，天氣太冷時，先別急著出門運動，等太陽出來、天氣暖了再出門，或改室內運動，尤其高危險群應避免單獨爬山或從事離開人群的運動，也不宜單獨泡湯，發現不適應盡速就醫或通報119，避免錯失黃金治療期。