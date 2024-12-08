快訊

板橋明起市中心逾2.6萬戶「停水40小時」 居民憂冬季洗澡不便

影／高鐵乘客疑搶自由座「互潑礦泉水」 鐵警一到2人態度急轉彎

和平宣言倡議 王金平：兩岸治權互不隸屬、主權同而不分

巴拿馬油輪擱淺台中港堤外「救起14人、1人落海」 9日固定船舶展開抽油

中央社／ 台中8日電

巴拿馬籍油輪在台中港南防沙堤海岸外擱淺，船上15人已救起14人，1人落海搜救中；台中港務分公司今天表示，預計明天布設攔油索，並進行船舶固定及抽油作業。

台中港務分公司昨晚11時19分許接獲通報，巴拿馬籍油輪「液態寶石」在距離台中港2.53浬處，因流錨擱淺在台中港南防沙堤海岸外，船上共15人，目前已找到14人並妥為安置，尚有1人落海失蹤，由港消大隊與海巡人員持續搜救中。

台中港務分公司說明，經查此船舶貨艙無載運油品，船上動力用油為輕柴油60噸、重油50噸，目前船艙有進水無漏油，船舶傾斜角度為30度。

為防範漏油影響海域生態，台中港務分公司於上午9時邀集相關單位召開緊急應變小組會議，由台灣港務股份有限公司總經理王錦榮主持，並指示如海象天候許可前提下，盡量於今天完成現場吸油棉、攔油索布設，並預計明天進行船舶固定及抽油作業。

台中港務分公司下午再召開第2次會議，更新各單位防污與救援辦理情形；有關防止油污資材整備，台中市環保局、大漢海事工程及台中港務分公司均已提供並集結於現場待命。

台中港務分公司表示，由於下午3時30分經現場勘察，因海象不佳，風浪太大加上大潮，船舶晃動無法布設攔油索與吸油棉，預計明天上午低潮時再進行布設。

巴拿馬籍油輪「液態寶石」在台中港南防沙堤海岸外擱淺，台中港務分公司8日表示，下午經現場勘察，因海象不佳，風浪太大加上大潮，船舶晃動無法布設攔油索與吸油棉，預計9日再進行抽油作業。圖／民眾提供（中央社）
巴拿馬籍油輪「液態寶石」在台中港南防沙堤海岸外擱淺，台中港務分公司8日表示，下午經現場勘察，因海象不佳，風浪太大加上大潮，船舶晃動無法布設攔油索與吸油棉，預計9日再進行抽油作業。圖／民眾提供（中央社）

巴拿馬 海巡 漏油

延伸閱讀

「香港旗幟貨船」停靠台中港…曾參與解放軍特種部隊演習 港務公司回應

1人失蹤！巴拿馬油輪擱淺台中港 布設攔油索防漏油

巴拿馬籍油輪台中港外海擱淺！14人獲救1人疑跳海失蹤 海巡搜救中

陸輪擱淺野柳岬 海洋汙染危機紓緩 船上油料已抽除七成

相關新聞

近5年療程都是她操刀！女做醫美麻醉後喪命 女醫師僅有經歷「未揭露學歷」

邱姓女子昨在台北市某醫美診所做電波拉皮等療程，麻醉後血氧濃度不足送醫不治，檢警今午相驗後冰存遺體擇日解剖，為邱女治療的吳...

女子電波拉皮麻醉昏迷身亡 衛福部出手將釐清「這件事」

一名年近50歲女性昨天到台北市中山區某醫美診所進行醫美手術時，於麻醉期間陷入昏迷，送醫不治，目前該案已進入司法調查。衛福...

北宜離奇車禍真相曝光！休旅車翻覆駕駛不知所蹤 乘客釋疑：她去求救了

新北市62歲李女今天下午駕駛休旅車載66歲丈夫王男，行經坪林區北宜公路39.5公里處時疑因自撞山壁不慎翻覆，李女脫困後離...

北宜公路離奇車禍！休旅車疑自撞山壁「四輪朝天」 駕駛卻不見人影

新北市北宜公路39.5公里處今天下午發生1件離奇車禍。新北市消防局與新店警方接獲報案趕抵現場，發現1輛銀色休旅車疑似自撞...

北市內湖驚傳命案！母女雙雙陳屍住處 警初判無外力介入

台北市內湖區內湖路巷弄一處民宅，今下午1時半發生命案，兩名分別年約70歲、40歲女子被發現陳屍屋內，消防隊獲報到場檢視已...

影／六旬男溪頭爬鳳凰山心肌梗塞 消防馳援將人送醫

不少長輩喜歡到溪頭健行，一名六旬男子今爬山爬到一半突然胸部疼痛、冒冷汗、想吐，且四肢無力無法移動，消防群呼義消馳援，到場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。