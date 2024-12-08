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台中宮廟繞境…他嘲笑乩童不專業爆發口角 還涉打傷人送辦

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中市太平區昨天晚上發生宮廟繞境衝突，高姓男子因嘲笑另外一名陳姓乩童，雙方產生口角，高姓男子涉嫌夥同另外3人將陳姓乩童和其父親打傷。

警方據報趕到，將高姓男子等人帶回，依傷害和妨害秩序罪嫌偵辦。

陳姓男子的父親護子心切，過程中被打傷頭部，兒子也受輕傷，所幸就醫後並無大礙。

據了解，該家宮廟依規定申請繞境活動，昨晚8時許，行經大源路某宮廟，陳姓男子（20歲）擔任乩童接駕，接駕結束後在椅子上休息。

這時參與活動的一高姓男子（29歲）揶揄陳男接駕過程不夠專業，雙方衍生口角。高男夥同友人3人持鼓棒及塑膠椅子打傷陳男及陳男之父。

太平警方呼籲，廟會活動人潮眾多，切勿藉故生端，警方絕不容許不法行為挑戰公權力，均將依法究辦，以維護市民安全。

台中太平區宮廟衝突，場面混亂。圖/取自黑色豪門企業
台中太平區宮廟衝突，場面混亂。圖/取自黑色豪門企業

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