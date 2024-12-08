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女騎士超車不慎撞公車…倒地再遭賓士撞上 命大僅輕傷驚險畫面曝

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市18歲張女今天下午無照騎機車行經板橋區篤行路時，疑因超車不慎撞上前方公車，張女倒地後又被後方駕駛賓士車的29歲張女撞上，所幸僅雙手擦挫傷無大礙。警方到場對3方酒測均未喝酒，但對張姓女騎士開立無照罰單，車禍原因仍待釐清。

板橋警方今天下午2時許獲報在篤行路有車禍事故，警方到場發現是公車、機車與轎車車禍。據了解事發時公車、機車及賓士車皆沿篤行路往樹林方向行駛，31歲許男駕駛公車準備靠站停車時，後方騎機車的18歲張女疑似欲超越公車，不料超車不慎撞擊公車左後方，張女連人帶車倒在內車道。此時29歲張女駕駛的賓士車剛好行經，見狀剎車不及再擦撞倒地的張女。

騎士張女一度受困公車下，消防人員獲報到場迅速將張女救出，所幸僅雙手擦挫傷送醫後無大礙。警方調查發現張姓女騎士無照騎車，立即依法開立罰單，確切車禍原因及肇責歸屬仍待警方調查釐清。

救護人員到場將張姓女騎士救出送醫。記者黃子騰／翻攝
救護人員到場將張姓女騎士救出送醫。記者黃子騰／翻攝
張女撞上公車後倒地再被賓士車撞上，隨後被撞進公車車底所幸僅輕傷。記者黃子騰／翻攝
張女撞上公車後倒地再被賓士車撞上，隨後被撞進公車車底所幸僅輕傷。記者黃子騰／翻攝
張女撞上公車後倒地再被賓士車撞上。記者黃子騰／翻攝
張女撞上公車後倒地再被賓士車撞上。記者黃子騰／翻攝

公車 新北 車禍

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