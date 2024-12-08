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北宜離奇車禍真相曝光！休旅車翻覆駕駛不知所蹤 乘客釋疑：她去求救了

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市62歲李女今天下午駕駛休旅車載66歲丈夫王男，行經坪林區北宜公路39.5公里處時疑因自撞山壁不慎翻覆，李女脫困後離開現場找人求救，僅留丈夫在場。警方及救護人員獲報到場後不久李女即返回，酒測值為0並未喝酒，車禍原因仍待釐清。

據了解，新店警方今天下午1時許接獲報案，在坪林區北宜公路39.5公里處發生車禍，警方及救護人員獲報趕抵，發現1輛休旅車疑因自撞山壁翻覆四腳朝天，僅剩66歲乘客王男在場，駕駛則已離開現場。

王男向警方表示開車的李女(62歲)是他妻子，事發後離開現場是去找人求救，不久後李女隨即返回現場，警方對她時師酒測發現酒測值為0。而王男因傷勢不重不願就醫，隨即由家人載返家中休息。警方測繪現場後迅速將事故排除恢復雙向通車，確切車禍原因仍待調查釐清。

救護人員獲報趕抵現場，乘客王男因傷勢不重不願就醫。記者黃子騰／翻攝
救護人員獲報趕抵現場，乘客王男因傷勢不重不願就醫。記者黃子騰／翻攝
這輛休旅車疑似自撞山壁後翻覆。記者黃子騰／翻攝
這輛休旅車疑似自撞山壁後翻覆。記者黃子騰／翻攝

休旅車 北宜公路 自撞 車禍

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