女子電波拉皮麻醉昏迷身亡 衛福部出手將釐清「這件事」

一名年近50歲女性昨天到台北市中山區某醫美診所進行醫美手術時，於麻醉期間陷入昏迷，送醫不治，目前該案已進入司法調查。衛福部表示，依「醫療法」、「醫師法」相關規定，執行麻醉醫療行為，必須由「醫師」親自執行。至於，媒體所報導，該名個案為採用舒眠麻醉，而其是否一定必須由麻醉科醫師執行，衛福部將會進一步釐清。

據悉，該名女性近5年都由同一名41歲的吳姓女醫師治療，吳女曾是萬芳醫院皮膚科主治醫師、台北醫學大學附設醫院皮膚科主治醫師、長庚醫院皮膚科專科醫師，此次替個案進行電波拉皮、肉毒桿菌等療程。

吳姓醫師表示，近5年都是由她為個案診治，先前也做過相同療程，沒想到，此次釀出人命。據調查，個案進行電波拉皮、打肉毒針等療程，麻醉後缺出現血氧濃度不足情況，立刻送往台北馬偕醫院急救仍不治身亡。

衛福部醫事司副司長劉玉菁說，依相關規定，只要是執行麻醉醫療行為，不論是哪一種麻醉，都必須由「醫師」親自執行，舉例來說，拔牙前的局部麻醉由牙醫師施打麻藥，因此，依不同的手術類型或情境，是否需要麻醉醫師介入執行麻醉，這會進一步了解法規面的規範情形。