近5年療程都是她操刀！女做醫美麻醉後喪命 女醫師僅有經歷「未揭露學歷」

邱姓女子昨在台北市某醫美診所做電波拉皮等療程，麻醉後血氧濃度不足送醫不治，檢警今午相驗後冰存遺體擇日解剖，為邱女治療的吳姓女醫師學經歷也引發關注。

警方調查，49歲邱女昨午在台北市中山區南京東路某連鎖醫美診所做電波拉皮、肉毒桿菌等療程，麻醉後血氧濃度不足昏迷，送醫途中失去呼吸心跳，經搶救後不治身亡。

轄區警方獲報介入調查，派員到診所採證、調取相關病例，通知負責接待邱女的42歲吳姓女顧問、負責進行療程的41歲吳姓女醫師及55歲陳姓男主管到案說明，醫師吳女初步指稱，邱女近5年療程都由她操刀，先前也做過相同療程，不料此次出人命。

檢警今午1時30分在台北馬偕相驗後暫時將邱女遺體冰存至台北懷愛館，擇日解剖進一步釐清邱女死因。警方表示，邱女家屬目前尚未提告，全案暫將吳女等人列為關係人，詳細案情待調查釐清。

案發連鎖醫美診所共有11間分店，平時不乏知名人士代言，邱女做醫美後喪命，引發社會關注，今也有民眾發現，該診所官方網站上顯示，替邱女治療的吳姓女醫師曾是長庚醫院皮膚專科醫師、台北醫學大學附設醫院皮膚科主治醫師、萬芳醫院皮膚科主治醫師等，以及皮膚科手術、訓練認證，但未揭露吳女學歷，引發熱議。

醫美示意圖。圖/ingimage