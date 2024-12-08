叫不醒…台中路跑活動攤販總召倒貨車內 送醫急救不治

台中市政府周邊今辦理「城市半程馬拉松」活動，不過今天上午11時許，陳姓路跑攤販總召，被人發現躺在貨車內，已無生命跡象，經送醫急救後，宣告不治，全案今將報請檢察官相驗，釐清死因，運動局也提醒，民眾參與運動賽事時，需做好保暖措施，有狀況應馬上求助、就醫。

第六警分局市政所在今天上午11時許，接獲路跑林姓攤商通報，陳姓總召（40歲）在市府惠中路停車場內的貨車休息，收攤時發現，陳仍在貨車裡，但欲叫醒陳時，發現陳已失去意識，救護車到場確認，陳已無生命跡象，送醫急救不治。

鑑識小組勘驗，陳男身體無明顯外傷，調閱市府周邊監視器影像，發現無人靠近該車，排除外力所為，已製作相關人詢問筆錄，今報請檢察官相驗。

市府運動局說明，2024台中城市半程馬拉松今日在府前廣場舉行，活動已順利結束。基於推廣全民運動的立場，近來氣溫驟降，提醒跑者做好保暖措施，隨時關注自身狀況，若有狀況請暫停運動，並向現場工作人員或緊急連絡人求助；若民眾身體微恙，建議提早就醫治療。