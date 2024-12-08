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新北男騎機車載女友硬闖紅燈 撞對向左轉車釀2傷…畫面曝光

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市21歲高男昨晚騎車載21歲謝姓女友，行經泰山區貴子路與新北大道口時竟闖紅燈，撞上對向由22歲蕭男駕駛欲左轉的轎車，導致高男腿部骨折、謝女全身多處擦挫傷。警方初判高男闖紅燈、蕭男未禮讓直行車因而肇禍，確切肇責歸屬仍待釐清。

據了解，21歲蕭姓男子昨天晚間9時許駕駛1輛白色轎車，沿泰山區貴子路要左轉新北大道往三重方向行駛。21歲高姓男子當時則騎機車載著21歲謝姓女友沿貴子路往明志路方向直行，雙方行經新北大道口時燈號剛轉為紅燈，高男竟無視燈號直接闖越，迎面撞上蕭男駕駛的轎車，高男及謝女當場噴飛倒地。

警方及救護人員獲報趕抵，發現高男腿部骨折、謝女則是全身多處擦挫傷，均送往輔大醫院急救所幸均無大礙。警方調查發現雙方均未酒駕，初步研判蕭男駕駛的轎車左轉時未禮讓直行車，而騎車的高男則闖紅燈，雙方皆有違規行為，警方依法對雙方開單告發，確切肇則歸屬仍待進一步釐清。

蕭男駕駛的轎車與高男騎乘的機車在泰山區新北大道與貴子路口發生車禍。記者黃子騰／翻攝
蕭男駕駛的轎車與高男騎乘的機車在泰山區新北大道與貴子路口發生車禍。記者黃子騰／翻攝
猛烈的撞擊導致機車零件四散。記者黃子騰／翻攝
猛烈的撞擊導致機車零件四散。記者黃子騰／翻攝
高男騎機車闖紅燈，迎面撞上對向轎車。記者黃子騰／翻攝
高男騎機車闖紅燈，迎面撞上對向轎車。記者黃子騰／翻攝

三重 紅燈 車禍 骨折

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