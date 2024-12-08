新北男騎機車載女友硬闖紅燈 撞對向左轉車釀2傷…畫面曝光

新北市21歲高男昨晚騎車載21歲謝姓女友，行經泰山區貴子路與新北大道口時竟闖紅燈，撞上對向由22歲蕭男駕駛欲左轉的轎車，導致高男腿部骨折、謝女全身多處擦挫傷。警方初判高男闖紅燈、蕭男未禮讓直行車因而肇禍，確切肇責歸屬仍待釐清。

據了解，21歲蕭姓男子昨天晚間9時許駕駛1輛白色轎車，沿泰山區貴子路要左轉新北大道往三重方向行駛。21歲高姓男子當時則騎機車載著21歲謝姓女友沿貴子路往明志路方向直行，雙方行經新北大道口時燈號剛轉為紅燈，高男竟無視燈號直接闖越，迎面撞上蕭男駕駛的轎車，高男及謝女當場噴飛倒地。

警方及救護人員獲報趕抵，發現高男腿部骨折、謝女則是全身多處擦挫傷，均送往輔大醫院急救所幸均無大礙。警方調查發現雙方均未酒駕，初步研判蕭男駕駛的轎車左轉時未禮讓直行車，而騎車的高男則闖紅燈，雙方皆有違規行為，警方依法對雙方開單告發，確切肇則歸屬仍待進一步釐清。