大埔事件抗爭的日子 陳光軒：陳梅慧總是帶來正面能量

台灣「XREX虛幣交易所」首席區塊鏈金融犯罪調查師陳梅慧今年12月4日車禍身亡，勾起苗栗縣議員陳光軒11年前陳梅慧參與竹南大埔事件抗爭的回憶，「她總是帶來正面力量」，讓人無限追思。

陳梅慧生前參與大埔事件抗爭，她不幸死亡，陳光軒在臉書PO文哀悼，「人生無常，活在當下，悼念11年前那個烽火連天的苗栗，一起打拚，總給大家正面能量的戰友～陳梅慧Miffy一路好走！」。

陳光軒說，竹南科學區11年前擴大到大埔徵地案，引發強力抗爭，群眾組成捍衛苗栗青年聯盟，陳梅慧雖是外地人，幾乎天天待在苗栗，有時餐風露宿，梅慧比較屬於幕僚及後勤作業，低調也從來沒有喊累。

陳光軒指出，梅慧的個性溫和，但為土地正義，態度很堅決，總是帶來正面能量，人緣很好，梅慧的死訊讓人意外，這麼熱心溫柔的人，就這樣走了，至今難以置信。