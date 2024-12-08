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影／昨才有人重傷…合歡山「武嶺早市」今又開張 警呼籲2事

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

不少人夜衝合歡山武嶺追星、看日出，近期每到假日凌晨就大塞車，猶如菜市場，昨甚至有機車騎士夜衝後下山，疑疲勞恍神與對向轎車對撞重傷，雖引發關注，但民眾遊興不減，「武嶺早市」今照樣開張，警呼籲勿違停，更別疲勞駕駛。

合歡山是熱門景點，其中海拔3275公尺的「台灣公路的最高點」武嶺，是民眾觀星、追雪、看日出的絕佳地點，過去跨年、元旦、 雪季等特殊節日較易塞成「菜市場」，最近因環島、車聚等風氣盛行，每到周末假日凌晨就開始大塞車。

由於，合歡山武嶺近期逢周末假日，凌晨3時開始湧現汽、機車，凌晨4時許就塞爆周邊道路，違停亂象多；但日出一過，人潮車流陸續散去，上午7時後又幾乎清空，被笑稱是「武嶺早市」，也因近期天氣穩定，民眾熱血夜衝興致更高。

昨天更有一名19歲陳姓男子騎機車夜衝合衝山，下山時疑疲勞駕駛，行經台14線69K時竟恍神跨越雙黃線，對向轎車閃避不及，兩車對撞力道猛烈，機車零件碎裂掉了一地，轎車左側車頭嚴重毀損，陳男頭部骨折，重傷送醫，還在治療中。

而有民眾夜衝合歡山，疑疲勞恍神與對向轎車對撞重傷，昨一度引發關注，但不少人仍是遊興不減，「武嶺早市」今天照樣開張，凌晨4時許，又被大批汽車、機車就湧入，警方忙著疏導車流，加強勸離占住道路的車輛，並取締違停。

仁愛警方表示，山上停車空間有限，龐大車流湧入就容易塞車，勤務以交通疏導為主，加強勸導驅離車輛，今晨也開出5張違停逕舉罰單，並再次呼籲，山區違停嚴重影響交通，將嚴格執行取締，更不要疲勞駕駛，確保自身和他人生命安全。

不少人夜衝合歡山到武嶺追星、看日出，「武嶺早市」今又開張，警方呼籲上山切勿違停，更別疲勞駕駛。圖／取自臉書「中橫路況交通資訊站」
不少人夜衝合歡山到武嶺追星、看日出，「武嶺早市」今又開張，警方呼籲上山切勿違停，更別疲勞駕駛。圖／取自臉書「中橫路況交通資訊站」

合歡山 武嶺 違停

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