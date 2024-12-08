聽新聞
0:00 / 0:00
影／昨才有人重傷…合歡山「武嶺早市」今又開張 警呼籲2事
不少人夜衝合歡山到武嶺追星、看日出，近期每到假日凌晨就大塞車，猶如菜市場，昨甚至有機車騎士夜衝後下山，疑疲勞恍神與對向轎車對撞重傷，雖引發關注，但民眾遊興不減，「武嶺早市」今照樣開張，警呼籲勿違停，更別疲勞駕駛。
合歡山是熱門景點，其中海拔3275公尺的「台灣公路的最高點」武嶺，是民眾觀星、追雪、看日出的絕佳地點，過去跨年、元旦、 雪季等特殊節日較易塞成「菜市場」，最近因環島、車聚等風氣盛行，每到周末假日凌晨就開始大塞車。
由於，合歡山武嶺近期逢周末假日，凌晨3時開始湧現汽、機車，凌晨4時許就塞爆周邊道路，違停亂象多；但日出一過，人潮車流陸續散去，上午7時後又幾乎清空，被笑稱是「武嶺早市」，也因近期天氣穩定，民眾熱血夜衝興致更高。
昨天更有一名19歲陳姓男子騎機車夜衝合衝山，下山時疑疲勞駕駛，行經台14線69K時竟恍神跨越雙黃線，對向轎車閃避不及，兩車對撞力道猛烈，機車零件碎裂掉了一地，轎車左側車頭嚴重毀損，陳男頭部骨折，重傷送醫，還在治療中。
而有民眾夜衝合歡山，疑疲勞恍神與對向轎車對撞重傷，昨一度引發關注，但不少人仍是遊興不減，「武嶺早市」今天照樣開張，凌晨4時許，又被大批汽車、機車就湧入，警方忙著疏導車流，加強勸離占住道路的車輛，並取締違停。
仁愛警方表示，山上停車空間有限，龐大車流湧入就容易塞車，勤務以交通疏導為主，加強勸導驅離車輛，今晨也開出5張違停逕舉罰單，並再次呼籲，山區違停嚴重影響交通，將嚴格執行取締，更不要疲勞駕駛，確保自身和他人生命安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言