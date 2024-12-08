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屏東機場外環道轎車撞水泥護欄！車子付之一炬 駕駛逃生不及慘死
今日中午12時，一輛自小客車經過屏東市機場外環道2.5K處九如往高屏大橋方向時，因不明原因失控撞上路邊水泥護欄，車頭整個凹陷，整台車子立即起火燃燒，熊熊大火將車子付之一炬。
屏東縣消防局派出屏東、九如等分隊共4車8人前往滅火，12時30分將撲滅火勢，殘火處理時發現車內一名駕駛因逃生不及，已明顯死亡，目前仍由警方確認辨別身份中，事故原因也仍待警方調查。
【中央社／屏東縣8日電】
屏東縣屏東市今天中午發生1起自撞死亡車禍，機場外環道2.5K處，1輛自小客車撞上水泥護欄後起火燃燒。車內1名駕駛明顯死亡，身分與事故原因有待警方釐清。
屏東縣政府消防局發布訊息表示，中午12時5分接獲民眾報案，於屏東市機場外環道2.5K處，九如往高屏大橋方向火燒車，派遣屏東、九如等分隊，共計4車8人由小隊長黃亦祥帶隊。
火勢於中午12時30分撲滅，殘火處理時發現車內1名駕駛因逃生不及明顯死亡，交由警方確認辨別身分。
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