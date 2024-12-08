女做醫美打麻醉意識不清送醫亡 北市衛生局稽查診所今未營業
一名女子昨天下午在北市某診所進行電波拉皮療程，打完麻藥後，突然意識不清、血氧不足，經送醫後仍宣告不治。衛生局表示，今已派員前往該診所稽查但未營業，明將發函診所並再派員前往釐清治療過程，若有違反相關規定，將依法裁罰。
據了解，該診所是連鎖店，在北市共有5間醫美診所，過去並無重大違失紀錄。醫事管理科長陳怡龍表示，由於目前患者死因尚未釐清，還無法確定是否為醫療疏失，衛生局明天將會主動發文給診所，釐清整個治療過程，若有違反「醫療法」相關規定，也會來裁罰。
陳怡龍表示，今天已派員到診所稽查，但因為診所周日未營業，派員到現場大門深鎖，明也將正式發函給診所，並派員前往稽查，將針對該院所是否有依照登記事項執行以及該案療程是否有落實標準作業流程，若經判刑確定有醫療過失，將依醫師法第25條移付懲戒。
陳怡龍說，由於該案目前看起來恐涉及醫療糾紛，不管院方或家長可以依「醫療事故預防及爭議處理法」向衛生局申請醫療爭議調解，雙方可針對病例資料、治療過程面對面溝通，並討論解決方案，若最後調解成立就會送法院核定，以減少訴訟時間，而調解不成也不影響雙方權益還是可以提起訴訟。
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