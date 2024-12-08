女做醫美亡 北市衛生局：可申請醫療爭議調解

醫美示意圖。圖/ingimage 一名婦人昨天到台北市中山區某醫美診所進行手術時昏迷送醫不治。台北市衛生局表示，將派員到現場稽查並要求診所說明，若家屬想要提起民事或刑事訴訟，可先申請醫療爭議調解。

台北市衛生局醫事管理科長陳怡龍今天接受媒體電訪表示，雖然這名婦人的死因還要等待司法相驗，但涉及病人死亡且可能有醫療糾紛，將派員到診所針對醫療機構登記事項及作業流程等進行稽查，並發文診所要求說明，以釐清此事始末。

陳怡龍指出，若家屬想要提起民事或刑事訴訟，或是診所端有意願主動說明，可以先依據「醫療事故預防及爭議處理法」，向衛生局申請醫療爭議調解，調解過程將請雙方當事人會面溝通，討論可能的賠償問題。

陳怡龍說明，若調解不成並不會影響其他法律權益的行使，家屬還是可以提起訴訟，另此案醫師若經判刑確定有醫療過失，衛生局將依醫師法第25條移付懲戒。

50歲邱姓婦人昨天到中山區某醫美診所進行療程，麻醉期間陷入昏迷後送醫不治，警方已報請檢察官指揮偵辦，將製作相關人士筆錄及調閱病歷等，釐清婦人死亡原因。