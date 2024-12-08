男子在超商內整理交易憑證太可疑 所長直擊調警力逮車手

新北市蘆洲分局龍源所長林裕益日前至1間超商購物時，發現29歲吳男在超商內整理交易憑證等資料，懷疑男子是車手立即調派警力前往埋伏。待吳男前往被害人住處面交下樓後上前將他逮捕，並查扣剛騙來的150萬現金，詢後依詐欺、洗錢罪嫌送辦。

警方調查，家住八里的53歲張男日前在臉書發現投資廣告，隨後加入LINE股票群組並下載APP軟體開始投資，張男陸續匯款及面交100多萬投資後，不久後順利領到10多萬元獲利，張男食髓知味加碼投資，並與對方相約5日於住處面交150萬投資款。

29歲吳姓車手5日下午2時許依約前往八里區龍米路張男住處準備面交，吳男先到一旁超商整理交易憑證、空白文件及工作證等資料時，蘆洲分局龍源派出所所長林裕益正好至超商購物，見到吳男後懷疑他是面交車手，所長為防打草驚蛇隨即調派警員到場埋伏。