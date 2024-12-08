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高雄婦人遭重機撞倒 又遭民間救護車破百時速輾過喪命

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄蘇陳姓婦人2021年12月10日傍晚被黃姓重機騎士撞倒，蘇陳婦人受傷倒地，當時王姓男子駕駛民間救護車行駛事故地點，王男顧著聊天，沒注意到婦人倒地，以101公里時速輾過婦人，造成她當場失去生命，急救後不治，王男被依肇逃過失致死判刑1年5月，緩刑4年。

判決指出，2021年12月10日傍晚6時46分許，黃姓男子騎重機經過高雄小港區沿海一路，當時蘇陳姓婦人違規橫越馬路，黃男閃避不及撞上婦人。

蘇陳婦人受傷倒地，一旁公車站牌的行人見狀，隨即在旁高舉雙手揮舞，示意後方來車注意，但時隔約12秒後，王男駕駛民間救護車疾駛而過，沒注意到行人揮舞，隨即以百公里高速輾過倒地的蘇陳姓婦人。

王男輾過婦人後，也沒注意到發生事故，隨即加速離開現場，警消約20分鐘後到場，當時蘇陳姓婦人已無生命跡象，送小港醫院急救後仍宣告不治，警方事後調閱監視器，循線查緝逃逸的王男到案。

高雄地院審理後，騎重機的黃男被法官認為具有事故發端性，依過失致死罪判刑8月，緩刑3年，王男則依過失致死、肇逃各判7月、1年2月，合併執行1年6月，緩刑4年。

王男不服判決上訴，高雄高分院審理時，王男稱當時是急著要去救護，以為是壓到機車零件，沒想到是人躺在那邊，他也不知道撞到人。

但法官檢視王男車上行車紀錄器畫面，發現王男壓到婦人後，一旁護理師曾提醒王「是否壓到東西？是否需要停下來看一下？」，王卻稱「沒啦，我沒辦法停啦（台語）」。

法官認為，當時天氣晴朗，且路面有照明，車前視線並未受任何阻礙，明顯可見婦人倒臥在快車道上，考量前車都有閃避，若王當時有減速，必可避免輾壓被害人，王當時卻顧著講話，即便車上載有病患，仍要負有注意義務。

合議庭最終審酌王男與被害家屬和解，過失致死部分維持原判，肇逃則從輕改判1年1月，合併執行1年5月，緩刑4年。可上訴。

高雄蘇陳姓婦人2021年12月10日傍晚被黃姓重機騎士撞倒，又被王男輾過喪命。取自Google Map
高雄蘇陳姓婦人2021年12月10日傍晚被黃姓重機騎士撞倒，又被王男輾過喪命。取自Google Map

肇逃 過失致死

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