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高雄神A車市區自撞愛河大排護欄 車頭車尾撞爛4人受傷

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

簡姓男子今天上午9時15分許駕駛Toyota神A車搭載友人羅姓、林姓男子及何姓女子等3人，行經高市民生二路快車道，不明原因自撞愛河大排水溝護欄，巨大撞擊力造成車頭和車尾毀損，整輛車橫在車道上，釀簡等4人分別腦出血及骨折等傷勢。

簡姓男子今天上午9時15分許駕駛Toyota神A車搭載羅姓、林姓男子及何姓女子等3人，在高市民生二路快車道時自撞愛河大排水溝護欄，車體嚴重毀損，4人受傷。記者石秀華／翻攝
簡姓男子今天上午9時15分許駕駛Toyota神A車搭載羅姓、林姓男子及何姓女子等3人，在高市民生二路快車道時自撞愛河大排水溝護欄，車體嚴重毀損，4人受傷。記者石秀華／翻攝

警方調查，簡姓男子（34歲）今天上午駕駛有「神A」之稱的Toyota Altis轎車搭載外友人羅姓男子（35歲）、何姓女子（34歲）和林姓男子（21歲）行經前金區民生二路西向快車道時，不明原因自撞愛河大排的護欄。

當時巨大撞擊力，造成護欄歪斜，簡的座車車頭撞爛，360度迴轉撞到車尾後，整輛車橫在道路上；4人受傷，受困車中，警消獲報趕抵，消防員破獲車體將4傷者救出。

事故導致林男和何女腦出血，另簡、羅2人肋骨跟鎖骨骨折，4人傷勢不輕，分別被送醫急救，目前仍住院觀察；事故車隨後被吊車吊離現場，1小時後排除障礙。

由於4人均受傷，警方將等4人傷勢穩定後，再調查釐清事故發生原因。

簡姓男子今天上午9時15分許駕駛Toyota神A車搭載羅姓、林姓男子及何姓女子等3人，在高市民生二路快車道時自撞愛河大排水溝護欄，車體嚴重毀損，4人受傷。記者石秀華／翻攝
簡姓男子今天上午9時15分許駕駛Toyota神A車搭載羅姓、林姓男子及何姓女子等3人，在高市民生二路快車道時自撞愛河大排水溝護欄，車體嚴重毀損，4人受傷。記者石秀華／翻攝
簡姓男子今天上午9時15分許駕駛Toyota神A車搭載羅姓、林姓男子及何姓女子等3人，在高市民生二路快車道時自撞愛河大排水溝護欄，車體嚴重毀損，4人受傷。記者石秀華／翻攝
簡姓男子今天上午9時15分許駕駛Toyota神A車搭載羅姓、林姓男子及何姓女子等3人，在高市民生二路快車道時自撞愛河大排水溝護欄，車體嚴重毀損，4人受傷。記者石秀華／翻攝

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