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影／獨攀挑戰一日來回八通關…男骨折摔破頭 陸空馳援

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

新竹一名蔡姓男子昨獨攀八通關山，且挑戰一日來回單攻，不料行經西峰附近時摔傷，疑肋骨骨折無法行走，對外求援，當地消防獲報後組成搜救隊，並申請空勤直升機協助，陸空合作，今天上午順利將蔡男救下山，並送醫治療，性命無礙。

據了解，48歲蔡男欲挑戰一日八通關山，昨天凌晨獨自一人從南投信義東埔入山，展開單攻八通關山來回行程，但昨上午7時許行經八通關山西峰附近時不慎摔傷，因胸部肋骨劇烈疼痛，頭部也受傷，評估無法行走，緊急對外求援。

南投縣消防局指出，昨上午7時46分接獲山友報案，指稱他獨攀八通關山，但摔傷待援，大致確認地點後，通知該轄區第三大隊，該大隊獲報立即啟動救援機制，調遣玉山分隊及玉山義消分隊支援，出動警消1人、義消3人組成搜救隊。

但該大隊評估，地面搜救隊若從登山口徒步挺進至山友受困點，至少需要6小時以上，且八通關古道4K處仍有大面積林道坍方無法通行，為爭取救援時效，陸空合作，申請空勤直升機接載搜救隊至八通關大草原，再步行挺進至事故點救援。

搜救人員表示，經直升機協助，昨上午10時19分抵達八通關大草原，4人落地後迅速挺進，於上午11時39分接觸傷者，檢傷確認其意識清楚、頭部輕傷，但肋骨疑似骨折，以攙扶及揹負方式將他移往八通關大草原，等待直升機吊掛。

而搜救隊與傷者一行5人在昨天下午1時43分回到草原起降點，但因下午天候不佳，下午3時6分更因現場雲層覆蓋，直升機無法降落而返航，所幸今天（8日）上午7時再次申請直升機成功接載，落地後已經其送醫治療，性命無虞。

南投縣消防局再次呼籲，登山時應進行事前規畫準備及自身風險評估，最好結伴成行，並隨時留意路況，做好安全準備再上山，若發生緊急情況，應立即撥打119求助，冷靜提供準確位置，環境安全許可下，原地等待搜救人員抵達。

蔡姓男子昨獨攀單攻八通關山，行經西峰附近時摔傷，疑肋骨骨折無法行走求援，陸空合作搜救，今將他救下山送醫，性命無礙。圖／南投縣消防局提供
蔡姓男子昨獨攀單攻八通關山，行經西峰附近時摔傷，疑肋骨骨折無法行走求援，陸空合作搜救，今將他救下山送醫，性命無礙。圖／南投縣消防局提供
蔡姓男子昨獨攀單攻八通關山，行經西峰附近時摔傷，疑肋骨骨折無法行走求援，陸空合作搜救，今將他救下山送醫，性命無礙。圖／南投縣消防局提供
蔡姓男子昨獨攀單攻八通關山，行經西峰附近時摔傷，疑肋骨骨折無法行走求援，陸空合作搜救，今將他救下山送醫，性命無礙。圖／南投縣消防局提供
蔡姓男子昨獨攀單攻八通關山，行經西峰附近時摔傷，疑肋骨骨折無法行走求援，陸空合作搜救，今將他救下山送醫，性命無礙。圖／南投縣消防局提供
蔡姓男子昨獨攀單攻八通關山，行經西峰附近時摔傷，疑肋骨骨折無法行走求援，陸空合作搜救，今將他救下山送醫，性命無礙。圖／南投縣消防局提供

南投縣 山友 直升機

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