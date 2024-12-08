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估損失近千萬！嘉縣民雄鐵皮屋工廠火警 消防局12車26人灌救

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義縣民雄鄉菁埔村某工廠清晨傳出火警，縣消防局據報人車前往灌救，火勢約2小時後撲滅。記者李宗祐／翻攝
嘉義縣民雄鄉菁埔村某工廠清晨傳出火警，縣消防局據報人車前往灌救，火勢約2小時後撲滅。記者李宗祐／翻攝
嘉義縣民雄鄉菁埔村一家機械洗滌工廠今天清晨傳出火警，嘉義縣消防局據報出動7分隊12車26人前往灌救，火勢約2小時後撲滅，沒有傳出人員傷亡，火警發生原因調查中。

嘉義縣消局表示，清晨5點16分接獲報案，民雄鄉菁埔村菁埔附近某工廠發生火警，立即派遣三和、大林、新港、民雄、溪口、祥和、雙福等7分隊12車26人前往搶救，人車抵達後回報現場為工廠起火燃燒，燃燒面積約為1200平方公尺，立即出水線將火勢控制，於上午7點14分撲滅。

縣消表示，由於現場火災燃燒濃煙較大，由警方協助交通管制，火勢撲滅後，場無人員傷亡，詳細起火原因由火調人員調查中。

【中央社／嘉義縣8日電】

嘉義縣民雄鄉專門清洗醫院、養護機構被單、衣物的洗衣工廠今天發生火警，火勢延燒近2個小時撲滅，360坪廠房設備付之一炬，初估損失近千萬，無人受傷；原因待調查釐清。

嘉義縣消防局清晨5時16分據報，指民雄鄉菁埔村附近的工廠發生火警，消防局立即派遣溪口、新港等分隊前往灌救，人車抵達後，現場廠房已全面燃燒，消防人員在四周布水線灌救避免擴大延燒。

消防局表示，發生火警洗衣工廠為專門清洗醫院、養護機構的被單、衣物，廠內堆滿易燃物，火勢一發不可收拾，延燒迅速；消防人員趕到時，已一片火海，直到上午7時14分才撲滅火勢，現場無人員傷亡，燃燒面積約1200平方公尺（360坪），初估損失約新台幣近千萬元。

嘉義縣警察局民雄分局指出，業者原本在自家經營小型洗衣場，後來因養護機構擴增，業務需求量大，3年前投入大筆資金興建大型工廠，引進新穎機器設備；因清洗量大，工廠機器運作直到凌晨1時才休息，不料，清晨就發生火警，當下業者看到多年辛苦付出毀於祝融，直說「去了了」。

嘉義縣民雄鄉菁埔村某工廠清晨傳出火警，縣消防局據報出動7分隊12車26人前往灌救，火勢約2小時後撲滅。記者李宗祐／翻攝
嘉義縣民雄鄉菁埔村某工廠清晨傳出火警，縣消防局據報出動7分隊12車26人前往灌救，火勢約2小時後撲滅。記者李宗祐／翻攝

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