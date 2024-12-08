5年都做同療程！女打電波醫美突送命 診所3人到案檢警今午相驗

邱姓女子昨在台北市某連鎖醫美診所治療，麻醉後出現血氧濃度不穩情況，送醫不治，警方獲報介入偵辦，負責治療邱女的醫師吳女稱，先前也為邱女做相同療程都無異狀，不料此次釀出人命，檢警排定今午1時30分相驗釐清邱女死因。

警方調查，49歲邱女昨午從桃園市到台北市中山區南京東路某連鎖醫美診所，做電波拉皮、打肉毒針等療程，麻醉後缺出現血氧濃度不足情況，立刻送往台北馬偕醫院急救仍不治身亡。

據悉，邱女近5年都由同一名41歲吳女治療，吳女曾是萬芳醫院皮膚科主治醫師、台北醫學大學附設醫院皮膚科主治醫師、長庚醫院皮膚科專科醫師，此次替邱女做電波拉皮、肉毒桿菌等療程，稱近5年都是由她為邱女診治，先前也做過相同療程，沒想到此次釀出人命。