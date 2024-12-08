開車自撞電桿四輪朝天！女頸椎受傷 消防員救出後送醫
余姓女子昨晚開車行經新北市瑞芳區逢甲路，不慎自撞電線桿後，轎車180度翻覆，四輪朝天。余女頸椎受傷受困車內。消防人員到場，將她救出送醫。這起事故造成路面出現油汙，環保人員鋪灑木屑清理，一個半小時後恢復正常通行。
30歲余女昨晚8時50分開車行經瑞逢甲路，在第一公墓附近路段偏離車道，撞上路旁電線桿後翻覆。警、消人員獲報前往處理及救護。
余女因為車輛猛烈撞擊，頸椎受傷，受困在駕駛座。員警到場指揮車輛單線雙向通行。消防人員予以固定防護後，將余女救出車外，送上由救護車送往基隆長庚醫院治療。
余女的酒測值為0，非酒後駕車肇事。警方在發生事故後，聯絡拖吊車到場，昨晚9時36分將余女的轎車拖離現場。瑞芳清潔隊人員隨後清理地面散落物及油漬，昨晚10時12分恢復正常行車。
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