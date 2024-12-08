高雄阿蓮羊舍半夜起火...牧場養的羊變「烤全羊」損失慘

高市阿蓮區一處養羊牧場今天凌晨突傳火警，雖無人受傷，但羊舍內的羊幾乎全成了烤全羊。記者石秀華／翻攝 高市阿蓮區一處養羊牧場今天凌晨突傳火警，羊舍養的羊因火勢逼近，急得發出「咩咩」叫聲；消防局出動4車10人馳援，現場無人受傷，消防員救出其中6隻羊；但據了解，火場的羊幾乎都成了烤全羊，因正值冬天吃羊肉爐季節，業者損失不小。

警消指出，位於阿蓮區復安里的一處養羊牧場，今天凌晨零時35分許突然發生火警，由於羊舍堆放牧草和農具，火勢竄燒，消防局派出4車10人馳援，現場無人受傷，但羊舍內的羊因被逼近的火勢火烤，不斷發出咩咩叫聲。

消防員射水線灌救，救出其中6隻羊，火勢於4、50分鐘後撲滅，但羊舍裡的羊幾乎瞬間都成了烤全羊，正值吃羊肉爐的旺季，養的羊被活活燒死，讓業者苦不堪言。