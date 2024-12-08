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七旬婦要領百萬…行員擔心遭騙請警到場 取款原因藏洋蔥

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市王姓婦人想要體驗人生，近期到銀行提領百萬元積蓄，警方護送她回家。圖／第五警分局提供
台中市王姓婦人想要體驗人生，近期到銀行提領百萬元積蓄，警方護送她回家。圖／第五警分局提供
台中市七旬王姓婦人近期到北屯區一間台灣銀行，欲將百萬元積蓄全數領出，因行員擔心王婦遭詐騙，通知警方到場，警方關心後才知，王婦罹患癌症，想在人生終點前，展開旅行、購物圓夢，警方護送王婦返家。

第五警分局四平所巡佐郭志輝在上月中旬獲報，王姓婦人（72歲）欲提領百萬元的積蓄，警方到場了解才知，王婦獨居在北屯區，但已被檢驗出有肺腺癌末期，想在人生最後階段，展開旅行與購買喜歡的東西，才會提領積蓄。

警方得知後，駕駛巡邏車，護送王婦返家，王婦也感謝警方與行員的關心，未來會好好使用積蓄圓夢。

第五警分局長劉其賢說，隨著各類詐騙手法不斷翻新，民眾應保持謹慎並多方查證，警銀對是類案件除加強關懷提問外，民眾遇有護鈔需求或疑似詐騙情況，均可撥打165及110報警諮詢求助。

人生 獨居 詐騙

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