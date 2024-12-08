女「電波拉皮」麻醉後血氧不足亡 主治醫師曝她是老主顧：以前也做過

一名家住桃園市邱姓女子7日下午在台北市診所進行電波拉皮療程，打完麻藥後，她突然意識不清、血氧不足，診所醫師馬上叫救護車送馬偕醫院急救，傍晚不治身亡。主治女醫師表示，邱女是老主顧，以前也做過類似手術，沒想到這次會出意外。

警方調查，49歲的邱姓女子7日下午在北市南京東路的連鎖醫美診所，進行電波拉皮、施打肉毒查菌等療程，但術前才打下麻醉後，邱卻出現血氧濃度不足、意識昏迷現象，救護車緊急送馬偕醫院，到院前失去呼吸心跳，急救後仍宣告不治。

警方調查吳姓女皮膚科醫師（41歲）有相關證照，女醫師表示，邱女是老主顧，五年來都在同一家診所進行拉皮療程，這次仍預約電波拉皮、肉毒桿菌等療程，以前有做過都沒異狀，「沒想到今天（指7日）發生意外」。