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高雄六合夜市出現一群制服警察 阿伯被團團圍住原因曝光

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

昨逢周六夜晚，高市六合夜市逛街人潮不少，但街頭出現5、6名制服警察圍著一名60餘歲阿伯一起走上警車，網友拍下PO網；轄區警方指，吳姓和張姓男子在超商排隊上廁所起爭執，互相推擠，警方到場排解，事後2人互控傷害。

昨逢周六夜晚，高市六合夜市逛街人潮不少，吳姓（如圖）和張姓男子在超商上廁所排隊起爭執，警方獲報到場排解。記者石秀華／翻攝
昨逢周六夜晚，高市六合夜市逛街人潮不少，吳姓（如圖）和張姓男子在超商上廁所排隊起爭執，警方獲報到場排解。記者石秀華／翻攝

網路社群「社會事新聞影音」今貼出一則影片，指一名阿北在六合夜市不明原因遭警方逮捕，影片中只見5、6名制服員警圍住一名阿伯一起走。

新興警分局警方指出，昨深夜11時30分許，吳姓男子（59歲）與張男（67歲）在六合二路的超商排隊上廁所，兩人疑為了先來後到起口角，雙方發生推擠行為。

轄區中山派出所員警接獲超商店員請求協助，派線上警網趕抵現場，警方排解糾紛後，吳、張2人均表示因對方推擠而受傷，警方於是將2人均帶返所製作筆錄，警詢後，依傷害罪函送高雄地檢署偵辦。

昨逢周六夜晚，高市六合夜市逛街人潮不少，吳姓和張姓男子（如圖）在超商上廁所排隊起爭執，警方獲報到場排解。記者石秀華／翻攝
昨逢周六夜晚，高市六合夜市逛街人潮不少，吳姓和張姓男子（如圖）在超商上廁所排隊起爭執，警方獲報到場排解。記者石秀華／翻攝
昨逢周六夜晚，高市六合夜市逛街人潮不少，街頭出現5、6名制服警察圍著一名60餘歲阿伯一起走上警車。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
昨逢周六夜晚，高市六合夜市逛街人潮不少，街頭出現5、6名制服警察圍著一名60餘歲阿伯一起走上警車。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
昨逢周六夜晚，高市六合夜市逛街人潮不少，街頭出現5、6名制服警察圍著一名60餘歲阿伯一起走上警車。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
昨逢周六夜晚，高市六合夜市逛街人潮不少，街頭出現5、6名制服警察圍著一名60餘歲阿伯一起走上警車。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
昨逢周六夜晚，高市六合夜市逛街人潮不少，街頭出現5、6名制服警察圍著一名60餘歲阿伯一起走上警車。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
昨逢周六夜晚，高市六合夜市逛街人潮不少，街頭出現5、6名制服警察圍著一名60餘歲阿伯一起走上警車。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」

六合夜市 制服 警察 超商

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