高雄六合夜市出現一群制服警察 阿伯被團團圍住原因曝光

昨逢周六夜晚，高市六合夜市逛街人潮不少，但街頭出現5、6名制服警察圍著一名60餘歲阿伯一起走上警車，網友拍下PO網；轄區警方指，吳姓和張姓男子在超商排隊上廁所起爭執，互相推擠，警方到場排解，事後2人互控傷害。

昨逢周六夜晚，高市六合夜市逛街人潮不少，吳姓（如圖）和張姓男子在超商上廁所排隊起爭執，警方獲報到場排解。記者石秀華／翻攝

網路社群「社會事新聞影音」今貼出一則影片，指一名阿北在六合夜市不明原因遭警方逮捕，影片中只見5、6名制服員警圍住一名阿伯一起走。

新興警分局警方指出，昨深夜11時30分許，吳姓男子（59歲）與張男（67歲）在六合二路的超商排隊上廁所，兩人疑為了先來後到起口角，雙方發生推擠行為。