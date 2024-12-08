台中港外海巴拿馬油輪流錨 3人跳船1陸籍船員失蹤

一艘油輪昨晚在台中港堤防邊流錨，15名船員有3人跳船，其中1人失蹤。圖／台中港務警察總隊提供 一艘巴拿馬籍油輪昨晚在台中港堤防邊流錨（指海象不穩，下錨無法固定位置，致船體偏移位置），15名船員有3人跳船，其中1名中國大陸籍船員失蹤，目前由空勤總隊直升機在海面上方搜尋中。

台中港務警察總隊表示，昨晚11點多，一艘巴拿馬籍油輪，原載有柴油，已洩油完成，在台中港500米堤防邊流錨，船體被海浪拍打得搖擺不定。

船上有15名船員，其中3名船員因擔心船體翻覆自行跳海逃生，2名由消防隊救起，無生命危險，送往梧棲童綜合醫院檢查，船上12名船員都已吊掛上岸，另1名落海的47歲中國大陸籍男子持續由空勤隊搜救中，海巡在現場警戒。