台中八旬婦忘了回家路 警用一張輪椅解謎送回去

台中市八旬林姓婦人獨居，疑因老化記憶力不復以往，本月初前往住家附近的超商覓食後，向民眾求助「迷路了」，警方到場發現，林婦身上僅有一張敬老卡，不過推的輪椅上寫有地址，僅距離超商650公尺，順利將林婦送回家。

第三警分局東區所警員陳鎮宇、洪芝茜在3日晚間10時許獲報，獲報東區自由路某超商有名林姓婦人（82歲）走失需要協助。

報案人描述，林婦推著輪椅走進超商購買餐點後，坐在旁邊用餐，不久後突然上前求助，稱自己「找不到回家的路」，由於他對附近也不熟悉，才會報警。

警方調查，林婦身上僅攜帶一張愛心敬老卡，幸好與人對話尚稱流暢，提供的資訊也足以查出身分，眼尖的員警在林婦輪椅旁發現一行標註地址的字跡，距離超商約650公尺，研判應該就是婆婆所說的「在附近」的住家。