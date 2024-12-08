台中熟女欲買「生基地」改運…歹徒騙局險丟18萬警來阻

台中市曾姓女子在上月底時，在網路認識一名命理老師，欲透過在宜蘭購買一筆「生基土地」改運，前往銀行欲匯款18.8萬元，不過行員發現，曾女既沒有看過土地，也沒見過命理師本人，判斷曾女是被詐騙，找來警方勸阻，保住曾女積蓄。

第一警分局繼中所在11月26日下午2時許，接獲轄內銀行通報，曾姓女子（45歲）疑遭歹徒詐騙，警員王顥宇、陳勝煒獲報後前往。

經查，曾女近期在網路上認識一名命理老師，對方聊天時熱心推薦，可購買「生基土地」改運，只要曾女抽血檢查，對方會協助找出適合曾女的命理方位，提供生基土地，讓其認購投資，曾女因期盼自己的運勢得以改善，工作可以順利，不疑有他，欲到銀行辦理匯款。

因行員關懷慰問時，發現曾女對於命理老師、生基土地都沒有看過，僅憑網路隻字片語即欲匯款，判斷是遭詐騙，即請員警到場協助。

兩位警員向曾女解釋這是詐騙集團常見騙錢手法，提醒曾女可以多與家人或好友聯繫討論，以免落入詐騙圈套，曾女聽聞相關詐騙案例後，決定放棄匯款。