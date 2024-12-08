收到假法院強制執行公文 七旬老翁險被騙10萬多元

許姓老翁（中）收到假法院強制執行公文，台南市警二分局博愛所警員周善遠（左）苦口婆心勸說，成功守住他的10萬多元。記者黃宣翰／翻攝 台南市76歲許姓老翁收到詐騙集團偽造法院強制執行公文，謊稱他女兒積欠款項尚未繳納，逾期未繳付將依強制拘提。許信以為真，前天到北門路某銀行欲臨櫃匯款10萬多元，行員察覺有異通報警員處理，警方苦口婆心勸說，成功守住他的荷包。

台南市警二分局博愛所警員林暉原、周善遠，前天上午11點多接獲北門路銀行行員通報，疑似有人遭到詐騙後，立即趕往處理；原來是76歲許姓老翁稱接到自稱法務專員盧先生LINE傳來，地方法院強制執行處催款通知書。

警員查看許提供LINE訊息內文件明顯是偽造的，耐心向老翁解釋分析解說，這是詐騙的手法，目前公文格式早已更改為由左而右，且以橫式方式書寫，法院有關通知當事人的公文亦為橫式書寫，不會是直式通知公文格式，目的在詐騙民眾財物，許恍然大悟打消匯款念頭。