影／台南4樓店面清晨失火 隔壁夫婦從後方2樓及時逃生

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市中西區中正路一間裝修中4樓店面，今天清晨3點多外牆廣告招牌突起火，火勢延燒屋內3樓竄出明火，停在店面前一輛轎車被波及，起火戶屋內沒有人。火災發生時隔壁眼鏡行一對夫婦從2樓後方遮雨棚逃生，消防人員架梯協助2人下樓脫困。

「中正路店面失火！」台南市消防局救災救護指揮中心今天清晨3點8分接獲民眾報案，位於台南市中西區商業鬧區一間裝修中4樓店面起火，消防人員到場後發現，這家原是珠寶行的店家外牆廣告招牌起火，火勢延燒屋內3樓竄出明火，停在店面前一輛轎車被掉落廣告招牌砸中車尾受損。

因3樓有明火竄出，現場台南市消防局第七大隊指揮官請求中心增派第二、第三梯次支援，消防人員到場連忙拉水線進入屋內滅火時，在建築物後方防護的消防人員發現，隔壁眼鏡行一對李姓夫婦於火災發生時，從2樓後方遮雨棚逃生，消防人員架梯協助2人下樓脫困，2人沒有大礙未送醫。

李男表示，火災發生後他和妻子從2樓後方遮雨棚逃生，起火戶沒有在營業，屋內沒有住人。消防人員大約於半小時後撲滅火勢，逐 層搜索起火戶內沒有人。至於起火的真正原因，有待消防局進一步鑑定查明。

台南市中西區中正路一間裝修中4樓店面，今天清晨3點多外牆廣告招牌突然起火，停在路旁轎車被燒毀掉落廣告物砸中。記者黃宣翰／攝影
台南市中西區中正路一間裝修中4樓店面，今天清晨3點多外牆廣告招牌突然起火，停在路旁轎車被燒毀掉落廣告物砸中。記者黃宣翰／攝影
台南市中西區中正路一間裝修中4樓店面，今天清晨3點多外牆廣告招牌突起火，火災發生時隔壁眼鏡行一對夫婦從2樓後方遮雨棚逃生，消防人員架梯協助2人下樓脫困。記者黃宣翰／攝影
台南市中西區中正路一間裝修中4樓店面，今天清晨3點多外牆廣告招牌突起火，火災發生時隔壁眼鏡行一對夫婦從2樓後方遮雨棚逃生，消防人員架梯協助2人下樓脫困。記者黃宣翰／攝影
台南市中西區中正路一間裝修中4樓店面，今天清晨3點多外牆廣告招牌突然起火，火勢延燒屋內3樓竄出明火，消防人員出水滅火。圖／民眾提供
台南市中西區中正路一間裝修中4樓店面，今天清晨3點多外牆廣告招牌突然起火，火勢延燒屋內3樓竄出明火，消防人員出水滅火。圖／民眾提供

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