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醉漢傷人…處置未依規定 台中5警記申誡

聯合報／ 記者曾健祐趙容萱／台中報導

台中市1名超商店員本月2日遭陳姓醉漢打到斷牙、破相，市議員前天揭露警方竟未依現行犯處理、也沒立即開報案三聯單；市警局調查後，認定市警第三分局東區分駐所違反規定，除當天帶班巡佐、警員，上至所長、分局長等5人，統統記申誡處分。

市議員蔡耀頡指出，當時女店員遭陳男賞巴掌外、追打到收銀台，還拿商品、購物籃狂丟，女店員嚇到尖叫被砸到頭皮撕裂傷、牙齒斷裂，臉部及四肢挫傷。

蔡耀頡說，第三分局警員獲報到場竟放縱打人的陳男，沒當現行犯處理，且被害人事發多日未拿到報案三聯單。他質疑，市民遭攻擊尋求警察幫助，警方卻沒有保護被害者，更放縱加害者離開，讓市民對警察執法非常不信任。

蔡昨表示，員警在處理過程草率、離譜，希望警方正視暴力事件，尤其加害者當時還在場、造成現場其他人恐慌，警方應有所處置與作為。

中市警局昨說明，2日晚上10點多獲報，東區光園路超商有顧客、店員糾紛，到場員警第一時間協助被害女子就醫驗傷、完成筆錄，當時涉嫌施暴的陳姓男子仍滯留現場，且和超商店長爭執，依刑事訴訟法規定為現行犯，但警員未馬上依現行犯逮捕，違反標準作業程序。

警局指出，已對當天帶班陳姓巡佐記申誡2次、同班文姓警員記申誡1次，另接續處理的傅姓警員，雖在女店員就醫驗傷後做筆錄、完成受理報案程序，但未依規定立即開立報案三聯單，也記申誡2次。

警局表示，第三分局長、東區分駐所所長督導不周，且未善盡報告紀律，依考監責任，各記申誡1次，也將加強員警法治訓練。

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