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影／機車騎士夜衝武嶺晃神對撞轎車重傷 驚險對撞畫面曝光

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

夜衝武嶺小心疲勞駕駛，19歲陳姓男子昨天夜衝合歡山武嶺，今天下山行經台14線69公里處，機車突然偏向衝到對向車道，撞上迎面而來的轎車。陳姓男子頭部重創骨折，送醫急救。車禍原因疑似疲勞駕駛釀禍，詳細事故原因，正由警方調查釐清。

上月23日，兩名17歲高職學生，也是雙載騎機車衝武嶺，行經台14線73公里處，從右側企圖超越前方水泥攪拌車，卻因路幅狹窄，機車壓到土石摔倒，兩人來不及起身，便遭水泥攪拌車輾過，一人當天爆頭，另一人下半身嚴重出血，送醫途中不治，釀2死悲劇。

今天上午在台14線69公里處，19歲陳姓男子騎重型機車，從霧社往埔里方向行駛，疑似疲勞駕駛，機車從跨越雙黃線，逆向行駛。對向白色轎車閃避不及，兩車對撞，機車遭受重擊零件碎裂掉了一地，轎車左側車頭嚴重毀損。

陳姓騎士車禍過程，被後方車輛行車記錄器拍下，可看到機車前方並無車輛，但陳姓騎士卻一直偏向左側，跨越雙黃線後，直接撞上對向白色轎車。

陳姓騎士頭部因劇烈撞擊骨折，全身也因為摔車多處挫傷、擦傷，由救護車送往台中榮總埔里分院治療，下午再轉送嘉義聖馬爾定醫院救治，體內並無酒精反應。

最近天氣晴朗，到合歡山旅遊賞景遊客人數大增，許多機車騎士更夜衝武嶺，一睹奇萊山日出的壯麗美景。不過，來回車程往往超過2百公里，加上連夜騎車、加上高山低溫影響，容易體力不足，精神疲憊，加上合歡山公路、台14線沿路都是彎曲山道，駕駛如果過度疲勞，容易發生車禍，釀成嚴重傷亡。

警方提醒，遊客駕駛車輛上山賞景，一定要注意體力，不要過度疲勞，行駛山路也需遵守交通秩序，勿任意超車，確保自己和他人生命安全。

陳姓騎士疑似疲勞駕駛，機車偏向對向車道撞上轎車，騎士頭部骨折重傷。圖／民眾提供
陳姓騎士疑似疲勞駕駛，機車偏向對向車道撞上轎車，騎士頭部骨折重傷。圖／民眾提供

合歡山 武嶺 車禍

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