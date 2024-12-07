彰化福興三合院火警…消防員急滅火搜救 她在另一處好眠

彰化縣福興鄉鎮平村一棟三合院，今天晚間突然起火，消防局接獲報案趕往搶救，鄰居說，屋內住有一名阿婆，不知道有沒有出來，消防人員一邊滅火，一邊搜尋，發現她在另一側安睡，造成一場虛驚。

彰化縣消防局是在今晚8時57分接獲報案，指福興鄉鎮平村一棟三合院發生火警，由第三大隊長詹江洲指揮搶救，據鄰居指出，這棟三合院平時住著一名阿婆，不知道是否逃出來，大家都很緊張。

這棟三合院約120平方公尺，為1層樓磚造，起火點在三合院一側，消防人員先以水柱灌救，並防止延燒，同時搜尋另一側未受波及的房間，發現阿婆仍在睡覺，即先將她帶出來。

這場火警只花了7分鐘就撲滅，幸好老人家平安，大家才鬆了口氣。起火原因由消防局調查中。